Les pays du G7 discuteront cette semaine de quatre plans visant à interdire les diamants russes sur les marchés du G7 à partir du 1er janvier, allant d'une autorégulation légère à des mesures d'importation strictes, mettant à nu les différences qui expliquent pourquoi il est si difficile de se mettre d'accord sur une interdiction depuis plus d'un an, d'après des documents.

Les quatre propositions ont été préparées par la Belgique, l'Inde, un groupe français de l'industrie de la joaillerie et le Conseil mondial du diamant et seront discutées lors d'une réunion technique des représentants du G7 jeudi, ont déclaré à Reuters des fonctionnaires proches des négociations.

Une interdiction du G7 affecterait gravement les exportations de diamants russes, car les pays du G7 - États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et France - représentent 70 % de la demande mondiale de diamants.

Mais elle toucherait également l'offre, car la Russie est le premier producteur mondial de diamants bruts, dont elle produit 30 %.

La principale tâche de la réunion consistera à se mettre d'accord, sur une base juridique solide, sur une définition de la traçabilité des diamants, afin de pouvoir déterminer l'origine des pierres.

"Si nous sommes dans l'impasse, c'est en partie parce qu'il s'agit d'une interdiction indirecte, qui porte sur les diamants russes arrivant (au G7) en dehors de la Russie. C'est plus compliqué. Il y a une tension entre le fait de maintenir l'élan avec une déclaration politique d'abord ou si les aspects techniques doivent être décidés d'abord", a déclaré l'une des sources familières avec les discussions, qui a demandé à ne pas être nommée.

"En novembre, nous devrons absolument clarifier les choses si nous voulons respecter la date du 1er janvier", a déclaré la source, ajoutant que si un modèle nécessitant des contrôles gouvernementaux est choisi, il faudra plus de temps pour faire passer la législation.

Il est difficile de parvenir à un accord, car les détails de l'interdiction imposée par le G7 pourraient stimuler ou détériorer les conditions commerciales de certains des principaux centres diamantaires du monde, en Belgique, en Inde ou aux États-Unis, ainsi que leur part du marché mondial des bijoux en diamants naturels, qui représente 87 milliards de dollars.

Les principales différences entre les propositions portent sur le point d'entrée des diamants sur les marchés du G7, sur la manière de vérifier s'ils proviennent de Russie, sur les seuils de poids et sur les conséquences en cas d'infraction aux règles.

L'Inde et la Belgique souhaitent que le point d'entrée soit leur propre centre diamantaire, respectivement à Mumbai et à Anvers, le groupe français veut des points d'entrée multiples pour éviter les goulets d'étranglement et le WDC souhaite un système plus autorégulé. Le seuil de poids des pierres précieuses pourrait être de 1 carat ou plus pour les pierres polies.

La Belgique estime que sa réputation est en jeu et veut s'assurer que les pierres précieuses russes ne circulent pas et craint de se faire piquer par un scandale plus tard. Elle considère que le traçage et les contrôles technologiques des diamants bruts sont essentiels et qu'il est préférable de les effectuer à son hub d'Anvers, qui a déjà des exigences strictes en la matière.

L'Inde craint de faire peser une charge trop lourde sur ses petits et moyens producteurs si un modèle plus sévère est adopté. Le ministère fédéral indien du commerce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Les appels techniques du G7 sur le mécanisme de traçabilité sont intenses en ce moment même. Nous espérons qu'une annonce publique sera bientôt faite", a déclaré une source diplomatique au fait de la question.

L'UE et le G7 envisagent d'interdire les diamants russes à partir de 2022 dans le cadre des sanctions imposées à Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions au producteur public russe de diamants Alrosa, mais en l'absence d'une interdiction mondiale, il semble peu affecté : au premier semestre de cette année, il a enregistré des recettes de 1,9 milliard de dollars et des dividendes de 282 millions de dollars.

Après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022, de grands joailliers, comme la marque américaine Tiffany's, ont déclaré qu'ils n'achèteraient plus de diamants russes.

Mais sans la coopération de l'Inde, où sont taillées la plupart des pierres du monde, ou de la Belgique, dont la ville d'Anvers est le plus grand centre de négoce de diamants au monde, il est impossible de s'assurer que les pierres qui circulent entre ces pays et Dubaï ou Tel Aviv ne sont pas d'origine russe.

Avec tous les acteurs mondiaux impliqués, les discussions ont été lentes, même si les diamants, ainsi que le nucléaire et le gaz naturel liquéfié, font partie des rares sources de revenus importantes pour Moscou qui n'ont pas encore fait l'objet de sanctions complètes de la part des puissances occidentales.