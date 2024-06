Les autorités américaines s'attendent à ce que le Groupe des sept (G7), riche démocratie, adresse la semaine prochaine un nouvel avertissement sévère aux petites banques chinoises pour qu'elles cessent d'aider la Russie à échapper aux sanctions occidentales, selon deux personnes au fait de la question.

Les chefs d'État et de gouvernement réunis en Italie du 13 au 15 juin à l'invitation de la Première ministre Giorgia Meloni devraient se concentrer, lors de leurs réunions privées, sur la menace que représente le commerce croissant entre la Chine et la Russie pour la lutte en Ukraine, et sur les mesures à prendre pour y remédier.

Ces conversations devraient déboucher sur des déclarations publiques sur la question des banques chinoises, selon un fonctionnaire américain impliqué dans l'organisation de l'événement et une autre personne informée de la question.

Les États-Unis et leurs partenaires du G7 (Grande-Bretagne, Canada, France, Allemagne, Italie et Japon) ne devraient pas prendre de mesures punitives immédiates à l'encontre des banques au cours du sommet, telles que la restriction de leur accès au système de messagerie SWIFT ou l'interruption de l'accès au dollar. L'une des personnes interrogées a déclaré que l'accent serait mis sur les petites institutions, et non sur les grandes banques chinoises.

Les négociations se poursuivent sur le format et le contenu exacts de l'avertissement, selon ces personnes, qui ont refusé d'être nommées en raison d'engagements diplomatiques en cours. L'intention d'aborder le sujet au G7 n'avait pas été signalée auparavant.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le département du Trésor américain n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat, mais les fonctionnaires du Trésor ont à plusieurs reprises averti les institutions financières d'Europe, de Chine et d'ailleurs qu'elles risquaient des sanctions si elles aidaient la Russie à contourner les sanctions occidentales.

Daleep Singh, conseiller adjoint à la sécurité nationale pour l'économie internationale, a déclaré cette semaine au Centre pour une nouvelle sécurité américaine qu'il s'attendait à ce que les dirigeants du G7 ciblent le soutien de la Chine à une économie russe désormais réorientée vers la guerre.

"Ce qui nous préoccupe, c'est que la Chine est de plus en plus l'usine de la machine de guerre russe. Vous pouvez l'appeler l'arsenal de l'autocratie lorsque vous considérez que les ambitions militaires de la Russie menacent évidemment l'existence de l'Ukraine, mais aussi de plus en plus la sécurité européenne, l'OTAN et la sécurité transatlantique", a-t-il déclaré.

M. Singh et d'autres hauts fonctionnaires de l'administration Biden affirment que Washington et ses partenaires sont prêts à recourir à des sanctions et à des contrôles plus stricts des exportations pour réduire la capacité de la Russie à contourner les sanctions occidentales, y compris par des sanctions secondaires qui pourraient être utilisées contre des banques et d'autres institutions financières.

Washington s'apprête à annoncer la semaine prochaine d'importantes nouvelles sanctions visant des cibles financières et non financières, a déclaré une source au fait de ces projets.

Le sommet du G7 de cette année devrait également se concentrer sur l'exploitation, au profit de l'Ukraine, des bénéfices générés par les avoirs russes gelés en Occident.

LES ENTREPRISES RUSSES SE TOURNENT VERS LES PETITES BANQUES CHINOISES

Jusqu'à présent, Washington s'est montré réticent à appliquer des sanctions aux grandes banques chinoises, longtemps considérées par les analystes comme une option "nucléaire", en raison des énormes répercussions qu'elles pourraient avoir sur l'économie mondiale et les relations entre les États-Unis et la Chine.

L'inquiétude suscitée par l'éventualité de sanctions a déjà incité les grandes banques chinoises à limiter les paiements pour les transactions transfrontalières impliquant des Russes, ou à se retirer complètement de toute implication, selon l'agence Reuters.

Cette situation a poussé les entreprises chinoises à se tourner vers les petites banques situées à la frontière et a favorisé le recours à des canaux de financement clandestins ou à des crypto-monnaies interdites. Les responsables occidentaux s'inquiètent du fait que certaines institutions financières chinoises continuent de faciliter le commerce de biens ayant des applications civiles et militaires.

Pékin a accusé Washington de faire des affirmations sans fondement sur ce qu'il dit être des échanges commerciaux normaux avec Moscou.

L'administration Biden a commencé cette année à étudier les outils de sanctions dont elle pourrait disposer pour contrecarrer les banques chinoises, a déclaré un responsable américain à Reuters, mais elle n'avait pas l'intention de prendre de telles mesures dans l'immédiat. En décembre, le président Joe Biden a signé un décret menaçant de sanctions les institutions financières qui aident Moscou à contourner les sanctions occidentales.

Les États-Unis ont déjà sanctionné de petites banques chinoises, telles que la Bank of Kunlun, pour diverses raisons, notamment parce qu'elles travaillaient avec des institutions iraniennes.

La Chine et la Russie ont favorisé les échanges commerciaux en yuan plutôt qu'en dollar à la suite de la guerre en Ukraine, protégeant ainsi potentiellement leurs économies d'éventuelles sanctions américaines.