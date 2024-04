WASHINGTON (Reuters) - Les ministres des Finances des pays membres du G7 ont condamné mercredi l'attaque menée au cours du week-end par l'Iran contre Israël et se sont engagé à continuer à explorer "toutes les possibilités" afin d'exploiter les actifs souverains russes gelés afin d'aider l'Ukraine.

Dans un communiqué commun publié à l'issue d'une réunion organisée mercredi, les ministres des Finances des pays du Groupe des Sept et les gouverneurs des banques centrales ont dit qu'ils "assureraient une coordination étroite quant à toute mesure future visant à réduire la capacité de l'Iran à acquérir, produire ou transférer des armes pour soutenir des activités régionales déstabilisantes".

Les ministres se sont rencontrés en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale organisées à Washington.

Ils ont dit qu'ils considéraient les risques pour l'économie mondiale comme "plus équilibrés", compte tenu de la résistance récente à de multiples chocs et de la baisse de l'inflation.

"Les banques centrales restent déterminées à atteindre la stabilité des prix et continueront à ajuster leurs politiques en s'appuyant sur les données. La stabilité des prix et la stabilité financière sont des prérequis pour une croissance équilibrée et durable", ont déclaré les responsables du G7.

Le Groupe des Sept a toutefois indiqué que d'importants risques géopolitiques pesaient sur les perspectives, principalement en raison de la guerre en Ukraine et du conflit au Moyen-Orient, qui "pourraient affecter le commerce, les chaînes d'approvisionnement et les prix des produits de base".

Les responsables du G7 ont déclaré qu'ils étaient fermement résolus à aider l'Ukraine à répondre à ses besoins urgents de financement à court terme, notamment en exploitant les recettes extraordinaires provenant des avoirs russes gelés.

"Nous réaffirmons notre détermination à faire en sorte que la Russie paie pour les dommages qu'elle a causé à l'Ukraine. Les actifs souverains russes sous nos juridictions resteront immobilisés jusqu'à cette date, conformément à nos systèmes juridiques respectifs", ont dit les responsables du G7.

Le communiqué ne présentait aucun plan précis concernant les actifs russes. Il y était toutefois indiqué que les ministres "continueraient à explorer toutes les possibilités qui permettraient d'utiliser les actifs russes gelés pour soutenir l'Ukraine" afin de les présenter aux dirigeants des pays du G7 lors du sommet qui se tiendra au mois de juin en Italie.

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a estimé mercredi que le G7 devait être en mesure d'exploiter les intérêts générés par les actifs russes.

"Ces revenus sont estimés entre 3 et 5 milliards d'euros par an, en fonction du niveau des taux d'intérêt", a-t-il dit. "Nous proposons donc de mieux comprendre et de mieux définir comment ces 3 à 5 milliards d'euros pourraient être utilisés au cours du mois prochain pour aider l'Ukraine et le gouvernement ukrainien. Concentrons-nous donc sur cette question."

(version française Camille Raynaud)

par David Lawder et Andrea Shalal