Les sanctions américaines auront un impact sur le projet Arctic LNG 2 en Russie, dans lequel les actionnaires japonais détiennent une participation combinée de 10 %, a déclaré mardi le ministre japonais de l'industrie, Yasutoshi Nishimura.

Le projet est important pour assurer un approvisionnement stable en gaz naturel liquéfié (GNL) au Japon, pays pauvre en ressources, et le gouvernement japonais réagira de manière appropriée pour ne pas nuire à son approvisionnement en énergie, a-t-il déclaré.

"Nous pensons qu'un certain degré d'impact sur l'activité est inévitable", a déclaré M. Nishimura lors d'une conférence de presse.

"Nous travaillerons avec les pays du groupe des sept (G7) afin de porter un jugement global et de réagir de manière appropriée pour ne pas nuire à la stabilité de l'approvisionnement énergétique de notre pays", a-t-il ajouté.

Jeudi dernier, les États-Unis ont imposé de nouvelles mesures radicales contre Moscou en raison de la guerre en Ukraine, en ciblant une entité majeure impliquée dans le développement, l'exploitation et la propriété d'un projet massif en Sibérie connu sous le nom d'Arctic LNG 2.

Le projet est exploité par la société russe Novatek, tandis que la société commerciale japonaise Mitsui & Co et la société d'État Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) détiennent une participation combinée de 10 %.

Le projet prévoit d'expédier le gaz naturel réfrigéré vers les marchés mondiaux.

Mitsui a déclaré vendredi qu'elle examinerait l'impact des sanctions sur le projet et "prendrait les mesures appropriées en coopération avec les parties prenantes, y compris le gouvernement japonais".

L'exposition de Mitsui à Arctic LNG 2, y compris les investissements, les prêts et les garanties, était de 249 milliards de yens (1,7 milliard de dollars) à la fin du mois de septembre, après déduction d'une provision de 19,9 milliards de yens qui a été enregistrée pour les garanties, selon la société.

(1 $ = 150,1300 yens) (Reportage de Miho Uranaka et Mariko Katsumura ; Rédaction de Yuka Obayashi ; Montage de Christian Schmollinger et Stephen Coates)