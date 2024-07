Après que le président américain Joe Biden a renoncé à sa réélection, le Kremlin a déclaré que, pour la Russie, le plus important était d'atteindre ses objectifs dans la guerre en Ukraine, et non la politique américaine qui, selon Moscou, pourrait changer beaucoup de choses dans les mois à venir.

Joe Biden a renoncé dimanche à sa réélection sous la pression croissante de ses collègues démocrates et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris en tant que candidate du parti pour affronter le républicain Donald Trump lors des élections de novembre.

"Les élections auront lieu dans quatre mois, et il s'agit d'une longue période au cours de laquelle beaucoup de choses peuvent changer", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au média SHOT.

"Nous devons être patients et surveiller attentivement ce qui se passe. La priorité pour nous est l'opération militaire spéciale", a déclaré M. Peskov, utilisant l'euphémisme préféré du président Vladimir Poutine pour désigner la guerre en Ukraine.

M. Poutine a déclaré à plusieurs reprises qu'il estimait que M. Biden était préférable à M. Trump pour la Russie en tant que futur président des États-Unis, même après que M. Biden a qualifié le chef du Kremlin de "SOB fou", bien que certaines de ses remarques aient été ambiguës.

La télévision d'État russe a présenté dans ses bulletins d'information la nouvelle du départ de M. Biden de la course électorale et le soutien de M. Biden à Mme Harris, tout en précisant qu'il n'était pas certain que Mme Harris obtienne l'investiture du parti démocrate.

L'ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré sur l'application de messagerie Telegram qu'il souhaitait à M. Biden une bonne santé et a ajouté que les objectifs de l'opération militaire spéciale seraient atteints.