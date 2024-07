Le Kremlin a déclaré lundi qu'un rapport militaire biélorusse selon lequel l'Ukraine avait déplacé davantage de troupes, d'armes et d'équipements militaires dans la région septentrionale de Zhytomyr, qui borde la Biélorussie, était une source d'inquiétude.

Le ministère biélorusse de la défense a affirmé que l'Ukraine renforçait ses forces samedi.

Un porte-parole des gardes-frontières ukrainiens a déclaré lundi que ces déclarations faisaient partie d'une "opération d'information" soutenue par la Russie et que Kiev maintenait des forces près de la frontière avec le Belarus afin de prévenir toute "provocation".

Interrogé sur cette affirmation, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rappelé aux journalistes que le Belarus faisait partie d'une union avec la Russie et que le dialogue entre Moscou et Minsk, y compris entre leurs agences de renseignement, était étroit.

"Nos ministères de la défense sont en contact permanent l'un avec l'autre. Bien sûr, c'est une source d'inquiétude, non seulement pour Minsk, mais aussi pour Moscou, car nous sommes en effet des alliés et des partenaires."

M. Peskov a déclaré que le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko assisteraient tous deux au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se tient au Kazakhstan les 3 et 4 juillet et qu'ils discuteraient de la question s'ils le jugeaient nécessaire.

Le Belarus, proche allié de la Russie qui a apporté son soutien à ce que Moscou appelle son opération militaire spéciale en Ukraine, a déclaré la semaine dernière qu'il renforçait sa frontière avec l'Ukraine à la suite d'un incident de sécurité et qu'il avait déployé une division de systèmes de fusées à lancement multiple pour tester leur aptitude au combat.

Le service des gardes-frontières du Belarus a déclaré que ses forces avaient abattu mercredi un quadrocoptère qui avait franchi illégalement la frontière ukrainienne pour recueillir des informations sur l'infrastructure frontalière du Belarus.

En début de semaine dernière, le service des frontières a déclaré que des matériaux pour la fabrication d'une bombe artisanale avaient été trouvés dissimulés dans la même zone et qu'il était au courant de la présence d'une unité de combattants russes pro-ukrainiens dans une région ukrainienne limitrophe du Belarus.