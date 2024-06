Mark Rutte, qui devrait être le prochain secrétaire général de l'OTAN, est un allié fidèle de l'Ukraine et un critique féroce du président russe Vladimir Poutine, qui a perfectionné ses talents de négociateur politique pendant près de 14 ans en tant que premier ministre néerlandais.

M. Rutte, 57 ans, a été l'une des forces motrices du soutien militaire de l'Europe à l'Ukraine depuis l'invasion russe de 2022. Il estime que la défaite de Moscou sur le champ de bataille est essentielle pour garantir la paix en Europe.

Son point de vue est fortement influencé par la chute d'un avion de ligne au-dessus de l'Ukraine en 2014, que les Pays-Bas imputent à la Russie, et dans lequel 196 des 298 victimes étaient néerlandaises. L'OTAN doit être puissante pour contrer Moscou, et les autres dirigeants de l'Union européenne ne doivent pas être naïfs face à la Russie de Poutine, affirme-t-il.

"Il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine si nous ne l'arrêtons pas maintenant. Cette guerre dépasse l'Ukraine elle-même. Il s'agit de faire respecter l'État de droit international", a déclaré M. Rutte aux Nations unies en septembre 2022, sept mois après l'invasion massive de la Russie.

M. Rutte a pris ses fonctions pour la première fois en 2010 et est devenu le premier ministre néerlandais le plus longtemps en fonction avant d'annoncer l'année dernière qu'il prévoyait de quitter la politique nationale.

Après l'abattage du vol MH17, il est passé d'une position essentiellement nationale à l'un des principaux négociateurs de l'UE, jouant un rôle important dans les débats européens sur l'immigration, la dette et la réponse au COVID-19.

Sous sa direction, les Pays-Bas ont augmenté leurs dépenses de défense pour dépasser le seuil de 2 % du PIB exigé des membres de l'OTAN, en fournissant des avions de chasse F-16, de l'artillerie, des drones et des munitions à Kiev et en investissant massivement dans leur propre armée.

Sa candidature pour remplacer Jens Stoltenberg, qui quittera ses fonctions de chef de l'OTAN en octobre après près d'une décennie à la tête de l'organisation, est devenue quasiment certaine après que la Hongrie et la Slovaquie ont indiqué, le 18 juin, qu'elles soutiendraient sa nomination à la tête de l'alliance de 32 États.

Seule la Roumanie, dont le président Klaus Iohannis était également en lice pour le poste, s'est opposée à la candidature de M. Rutte.

M. Stoltenberg a déclaré mardi que M. Rutte était un candidat "très solide" pour le remplacer et qu'une décision était proche.

Sous la direction de M. Stoltenberg, qui a rejoint l'alliance quelques mois après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Finlande et la Suède sont devenus membres de l'alliance.

Certains membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord espéraient que le Premier ministre estonien Kaja Kallas deviendrait la première femme à diriger l'OTAN, mais d'autres la considéraient comme trop dure à l'égard de la Russie.

LIEN TRANSATLANTIQUE

M. Rutte quittera officiellement ses fonctions de premier ministre lorsque le gouvernement néerlandais de droite récemment formé remplacera sa coalition de centre-droit.

M. Rutte, qui n'est pas marié, a vécu toute sa vie à La Haye et avait laissé entendre qu'il aimerait enseigner après la politique, mais il a invoqué la guerre en Ukraine pour justifier sa recherche d'un poste international, alors qu'il vise la direction de l'OTAN.

Il est un fervent partisan du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qu'il se souvient avoir rencontré à Kiev il y a cinq ans.

"Déjà à l'époque, il était clair qu'il s'agissait d'un homme investi d'une mission... Je suis convaincu que le succès de l'Ukraine dépend largement de la mentalité qu'il a transmise dès le début", a déclaré M. Rutte à Reuters en avril.

En revanche, tout en mettant en garde contre la menace que représente Poutine, il a laissé entendre que le dirigeant russe n'était pas aussi fort qu'il en avait l'air.

"Ne surestimez pas mentalement Poutine. J'ai beaucoup parlé avec lui. Ce n'est pas un homme fort, ce n'est pas un homme fort", a déclaré M. Rutte lors d'un débat avec le Parlement en avril.

M. Rutte a consolidé sa candidature au poste de chef de l'OTAN l'année dernière en codirigeant une coalition internationale qui livrera des chasseurs F-16 à l'Ukraine et formera des pilotes ukrainiens.

Au cours des derniers mois de son mandat, il a également signé un pacte de sécurité de dix ans avec l'Ukraine, garantissant le soutien des Pays-Bas malgré les critiques du leader d'extrême droite et vainqueur des élections, Geert Wilders.

M. Rutte a noué de bonnes relations avec divers dirigeants britanniques et américains et est largement considéré comme l'un de ceux qui ont le mieux réussi, au sein de l'UE, à traiter avec le président américain Donald Trump, qui se présente à sa réélection.

Cette expérience pourrait s'avérer précieuse, car le retour possible de M. Trump a inquiété les dirigeants de l'OTAN depuis que l'ancien président a remis en question la volonté des États-Unis de soutenir les autres membres de l'alliance de défense s'ils étaient attaqués.

Lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité l'année dernière, M. Rutte a déclaré que les dirigeants devraient cesser de "se plaindre et de pleurnicher à propos de Trump" et dépenser davantage pour la défense et la production de munitions, quel que soit le vainqueur de l'élection américaine.