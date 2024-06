L'alliance centriste du président français Emmanuel Macron réduirait les factures d'électricité, assouplirait les droits de succession et lierait les pensions à l'inflation si elle remporte une élection anticipée, a déclaré le premier ministre, cherchant à contrer la menace de l'extrême droite et d'un bloc de gauche.

L'alliance Ensemble au pouvoir de M. Macron est l'outsider du vote parlementaire, que M. Macron a convoqué après avoir subi une lourde défaite aux mains du Rassemblement national (RN) d'extrême droite lors des élections européennes de ce mois-ci.

Les élections législatives anticipées se dérouleront en deux tours, le 30 juin et le 7 juillet. Le camp de M. Macron se présente comme le rempart des valeurs démocratiques et d'une gestion économique prudente, protégeant la nation des extrémistes prodigues des deux bords.

Les Français ont le choix entre trois blocs", a déclaré M. Attal lors d'une conférence de presse, faisant référence au RN, à sa propre alliance "Ensemble" et à la nouvelle coalition de partis de gauche connue sous le nom de "Front populaire".

"Ne faisons pas un saut dans l'inconnu, d'une grande hauteur sans parachute", a-t-il poursuivi. Il a déclaré que les politiques préconisées par l'un ou l'autre des autres blocs conduiraient à un chômage de masse.

L'extrême droite et le bloc de gauche devaient présenter leurs propres programmes économiques jeudi.

M. Attal a déclaré que la priorité numéro un du parti au pouvoir était d'aider les ménages à améliorer leur pouvoir d'achat, grâce à des mesures telles que la réduction des factures d'électricité, l'indexation des pensions sur l'inflation et l'aide aux primo-accédants à la propriété.

"Il n'y aura pas de hausses d'impôts, quoi qu'il arrive", a-t-il déclaré.

S'agissant de la politique étrangère et de la place de la France sur la scène internationale, M. Attal a prédit un scénario catastrophe si le RN ou le Front populaire devaient être au pouvoir.

"L'Europe et le monde nous regardent", a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l'extrême droite menacerait la place de la France dans l'Union européenne et son soutien à l'Ukraine, entraînant un risque de "soumission à la Russie", et a dépeint la gauche comme étant fracturée et désordonnée, prédisant une "cacophonie" diplomatique en cas de victoire.

