La Grande-Bretagne a annoncé jeudi un nouveau train de sanctions contre la Russie, expliquant qu'elle cherchait à réduire l'arsenal et le trésor de guerre du président Vladimir Poutine, deux ans après l'invasion de l'Ukraine.

Ce train de mesures, qui concerne plus de 50 personnes et entités, a été annoncé deux jours avant le deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, samedi, et s'inscrit dans le cadre d'un effort coordonné de l'Occident visant à restreindre l'économie russe.

"Notre pression économique internationale signifie que la Russie ne peut pas se permettre cette invasion illégale. Nos sanctions privent Poutine des ressources dont il a désespérément besoin pour financer sa guerre acharnée", a déclaré le ministre des affaires étrangères, David Cameron, dans un communiqué.

Mercredi, l'Union européenne a approuvé son propre train de sanctions radicales, bannissant près de 200 entités et personnes accusées d'aider Moscou à se procurer des armes ou d'être impliquées dans l'enlèvement d'enfants ukrainiens.

La Grande-Bretagne a sanctionné des entreprises liées à l'industrie russe des munitions, dont la plus importante selon elle, l'entreprise d'État Sverdlov, et a ciblé des sources de revenus dans les secteurs des métaux, des diamants et de l'énergie.

Elle a également ciblé des sources de revenus dans les secteurs des métaux, des diamants et de l'énergie, notamment une société turque qui, selon la Grande-Bretagne, fournit de l'électronique à la Russie, trois sociétés d'électronique en Chine et des cadres du producteur de diamants russe Alrosa. Les dirigeants du producteur de cuivre UMMC ont également été ajoutés à la liste.

Alrosa n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le ministère des affaires étrangères a également imposé des sanctions à ce qu'il a qualifié de principaux importateurs et fabricants russes de machines-outils utilisées pour la fabrication de systèmes de défense et de composants allant des missiles aux moteurs en passant par les chars et les avions de chasse.

Le gouvernement a également déclaré qu'il se préparait à renforcer ses pouvoirs pour cibler "les activités maritimes russes malveillantes et les navires individuels de la "flotte fantôme" utilisés par la Russie pour atténuer le choc des sanctions liées au pétrole".

La Chine a qualifié les sanctions d'"actes unilatéraux qui n'ont aucun fondement dans le droit international" et a affirmé qu'elle avait "toujours adhéré à une position objective et juste" sur la question de l'Ukraine, tout en s'engageant activement à promouvoir les pourparlers de paix.

"Nous souhaitons informer la partie britannique que toute action portant atteinte aux intérêts de la Chine sera résolument contrée par la partie chinoise", a déclaré un porte-parole de l'ambassade de Chine au Royaume-Uni dans un communiqué.

Cette semaine, la Grande-Bretagne a imposé des sanctions à six personnes responsables de la colonie pénitentiaire de l'Arctique où le leader de l'opposition russe Alexei Navalny est décédé.

Plus de 2 000 personnes, entreprises et groupes russes figurent sur la liste des sanctions britanniques. (Reportage de Muvija M et William James, reportages complémentaires de Farouq Suleiman et Alexander Marrow, et de Liz Lee à Pékin ; rédaction de Kylie MacLellan, Timothy Heritage et Michael Perry)