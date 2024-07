La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle allait renforcer ses forces armées "vidées de leur substance" afin de s'assurer que le pays soit prêt à faire face à ce que le responsable d'une étude sur la défense a qualifié de "quatuor mortel", composé de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Nord et de la Russie.

Le gouvernement a nommé mardi George Robertson, ancien secrétaire général de l'OTAN, pour diriger un examen des forces armées britanniques qui fera l'objet d'un rapport au cours du premier semestre 2025.

M. Robertson, ancien ministre britannique de la défense à la fin des années 1990, qui a dirigé l'OTAN de 1999 à 2003, a déclaré que les forces armées devaient être prêtes au combat compte tenu du niveau de menace.

"Nous sommes confrontés à un quatuor mortel de nations qui travaillent de plus en plus ensemble, et nous, dans ce pays, ainsi que l'alliance de l'OTAN qui s'est réunie avec succès la semaine dernière, devons être en mesure de faire face à ce quatuor particulier ainsi qu'aux autres problèmes", a-t-il déclaré aux médias britanniques.

Le Premier ministre Keir Starmer a reconfirmé son engagement à porter les dépenses de défense à 2,5 % du PIB lors d'un sommet de l'OTAN qui s'est tenu aux États-Unis quelques jours après son élection, bien qu'il n'ait pas encore précisé quand cela se ferait.

Lors du lancement de l'étude, M. Starmer, qui a qualifié les forces armées de "vidées de leur substance", a déclaré qu'il souhaitait augmenter les dépenses de manière responsable afin d'assurer une résilience à long terme.

M. Robertson a déclaré : "Le sommet de l'OTAN qui s'est tenu la semaine dernière à Washington a clairement montré que le défi de la Chine devait être pris très, très au sérieux.

Fiona Hill, ancienne conseillère du président des États-Unis et experte en politique étrangère, supervisera également le réexamen, avec le général Richard Barrons, officier de l'armée britannique à la retraite et ancien commandant du Commandement des forces interarmées.