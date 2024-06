Le Vietnam s'est préparé mercredi à dérouler le tapis rouge pour Vladimir Poutine lors d'une visite considérée comme un coup de publicité pour le président russe, qui est accusé de crimes de guerre en Ukraine, tout en apportant des avantages et des risques pour les dirigeants communistes de Hanoi.

M. Poutine devrait arriver tard dans la nuit de mercredi à jeudi à Hanoï, après une visite à Pyongyang où il a embrassé le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Bien que la Corée du Nord et la Russie soient toutes deux isolées sur le plan international, le Viêt Nam a noué des alliances prudentes avec les États-Unis et l'Union européenne. Les États-Unis ont déjà condamné l'accueil du dirigeant russe par Hanoï.

C'est pourquoi l'étape hanoïenne de la tournée de M. Poutine est particulièrement importante pour le dirigeant russe, a déclaré Alexander Vuving, du Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, basé à Hawaï.

"La Russie veut faire savoir qu'elle a des amis partout dans le monde et que les efforts de l'Occident pour l'isoler sont vains", a déclaré M. Vuving, ajoutant que Hanoï a ses propres intérêts au-delà des racines communistes partagées par les deux pays.

"La Russie joue un rôle unique et essentiel dans la politique étrangère du Viêt Nam", a-t-il déclaré, notant que Moscou a été un important fournisseur d'armes pour Hanoï.

La Russie a été frappée par des sanctions occidentales dirigées par les États-Unis après avoir envahi l'Ukraine voisine en février 2022 dans ce que Moscou appelle une "opération militaire spéciale". En mars 2023, la Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye, a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Poutine pour des crimes de guerre présumés en Ukraine, accusations qu'il nie.

Ni le Viêt Nam ni la Russie ne sont membres de la CPI.

LIENS HISTORIQUES

Le Viêt Nam sera le troisième pays visité par M. Poutine, après la Chine et la Corée du Nord, depuis qu'il a prêté serment pour un cinquième mandat en mai. Il a peu voyagé à l'étranger depuis l'émission du mandat de la CPI.

Le Viêt Nam se préparait à accueillir M. Poutine, dont c'est la première visite depuis 2017 et la cinquième au total.

Les deux pays entretiennent des liens historiques étroits et partagent des racines communistes. Des dizaines de milliers de cadres ont étudié dans l'ex-Union soviétique pendant la guerre froide, y compris l'actuel chef du parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong.

"Le président Vladimir Poutine est une personne qui a apporté de nombreuses contributions aux relations entre le Viêt Nam et la Russie. Il a toujours de bons sentiments et se préoccupe du Viêt Nam et apprécie les relations avec les hauts dirigeants vietnamiens", a déclaré le journal du ministère de la défense Quan Doi Nhan Dan dans un article.

Les États-Unis, qui ont renforcé leurs relations diplomatiques avec Hanoi l'année dernière et qui sont le premier partenaire commercial du Viêt Nam, se sont opposés à la visite de M. Poutine.

"Aucun pays ne devrait donner à Poutine une tribune pour promouvoir sa guerre d'agression et lui permettre de normaliser ses atrocités", a déclaré cette semaine un porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Hanoï.

LA DIPLOMATIE DU BAMBOU

Néanmoins, le Viêt Nam a ses raisons de risquer l'ire d'autres partenaires diplomatiques avec cette visite, a déclaré Ian Storey, chercheur principal à l'Institut ISEAS-Yusof Ishak, basé à Singapour.

"Hanoi souhaite la venue de Poutine pour plusieurs raisons. "Premièrement, pour démontrer que le Viêt Nam mène une politique étrangère équilibrée qui ne favorise aucune des grandes puissances.

Le Viêt Nam poursuit ce qu'il appelle la "diplomatie du bambou", en maintenant de bonnes relations avec les puissances mondiales, malgré l'animosité de ces dernières les unes envers les autres.

Notant que le président américain Joe Biden a visité le Viêt Nam, suivi par le président chinois Xi Jinping quelques mois plus tard, "la visite de Poutine complétera les visites de leadership des 'trois grands'", a déclaré M. Storey.

La Russie est historiquement le principal fournisseur militaire du Viêt Nam, de sorte que les annonces de contrats d'armement seront suivies de près

M. Poutine devrait également annoncer des accords dans des secteurs tels que le commerce, l'investissement, la technologie et l'éducation, ont déclaré deux fonctionnaires à Reuters cette semaine, bien que ces informations soient susceptibles d'être modifiées.

Mercredi, le Viêt Nam a annoncé qu'il souhaitait que la société pétrolière russe Zarubezhneft investisse dans l'énergie verte dans le pays.

(Cet article a été corrigé pour préciser que la source de l'article faisant l'éloge de Poutine était le journal Quan Doi Nhan Dan, et non l'agrégateur de nouvelles Bao Moi, qui a cité Quan Doi Nhan Dan, au paragraphe 12).