Les ventes de voitures chinoises en Russie semblent avoir atteint leur maximum alors que la production nationale se redresse après l'exode des constructeurs automobiles occidentaux, selon des données communiquées à Reuters, mais la croissance récente du marché pourrait s'arrêter alors que les coûts d'importation élevés et les taux d'intérêt commencent à se faire sentir.

Ces chiffres sont les premiers indicateurs d'une stabilisation du marché automobile russe et du rôle de la Chine dans ce marché, après près de deux ans de bouleversements provoqués par les sanctions imposées à Moscou et le départ soudain des entreprises occidentales à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

Mais le secteur, qui a vu ses ventes chuter de près de 60 % en 2022 et sa production tomber à son plus bas niveau post-soviétique, est encore loin de ses niveaux d'avant l'invasion. Les ventes et la production en 2023 devraient être parmi les plus faibles de ces dix dernières années.

Avant l'invasion de février 2022, les voitures chinoises représentaient moins de 10 % du marché russe. En août de cette année, la part des marques chinoises dans les ventes a culminé à près de 56 %, selon les données de l'agence d'analyse Autostat et de son partenaire, la société de conseil PPK.

Ce pourcentage s'est maintenant stabilisé, les marques chinoises vendant environ 60 000 unités par mois depuis août, ce qui correspond à une part de 53 % en septembre. Les ventes comprennent les véhicules importés et ceux fabriqués en Russie.

Les constructeurs automobiles chinois tels que Haval, Chery et Geely profitent du départ des acteurs occidentaux qui dominaient le marché avant l'invasion de l'Ukraine, ce qui montre la dépendance croissante de Moscou à l'égard de Pékin et les liens économiques de plus en plus étroits avec la Chine, alors que l'Occident se détourne de la Russie en raison de la guerre.

La Russie est passée de la 11e place à celle de premier marché d'exportation de voitures pour la Chine, atteignant une valeur de 9,4 milliards de dollars entre janvier et octobre, selon les données des douanes chinoises. Au cours de la même période de l'année dernière, les exportations de voitures vers la Russie se sont élevées à 1,1 milliard de dollars.

Dans l'ensemble, les ventes mensuelles de voitures en Russie ont plus que doublé par rapport à l'année dernière, selon les données d'Autostat, tandis que des données séparées du service fédéral de statistiques Rosstat ont montré que la production de voitures était presque trois fois plus élevée en septembre par rapport à l'année précédente, soulignant la reprise partielle du secteur.

Les constructeurs automobiles chinois ont joué un rôle crucial dans ce processus, mais la demande étant désormais largement satisfaite, leur expansion dans le secteur est plafonnée, a déclaré Sergei Udalov, directeur exécutif d'Autostat, à Reuters.

"Le marché a atteint un état d'équilibre - les principales marques chinoises sont venues en Russie et la demande (refoulée) est satisfaite", a déclaré M. Udalov.

Le principal constructeur automobile russe, Avtovaz, qui produit les voitures Lada les plus populaires, répond à la demande de voitures bon marché, tandis que les marques chinoises comblent le vide laissé par les producteurs occidentaux pour les véhicules plus chers, a ajouté M. Udalov.

Cette tendance pourrait changer si Avtovaz ou les constructeurs automobiles chinois cherchaient à se lancer dans différentes catégories de prix, a déclaré M. Udalov, mais pour l'instant, malgré la baisse des ventes et de la production, les perspectives de croissance du marché sont minces.

UN MARCHÉ "INSTABLE ET CHANCELANT

Les sanctions contre la Russie ont contribué à la baisse de la production et des ventes de voitures, notamment en 2022, mais aussi après l'annexion par Moscou de la péninsule de Crimée à l'Ukraine en 2014.

Les ventes n'ont pas dépassé les 2 millions de véhicules depuis 2014 et la production a également baissé. Un peu plus de 626 000 voitures neuves ont été vendues en Russie en 2022 et près de 830 000 l'ont été entre janvier et octobre de cette année.

Une modeste reprise est en cours depuis les creux de 2022, mais la perte de la technologie et de l'expertise occidentales nuit au secteur, selon les analystes, même si les constructeurs automobiles chinois s'installent dans certaines des usines laissées vacantes par leurs homologues occidentaux.

Au cours des trois premiers trimestres de 2023, la Russie n'a produit que quelques milliers de voitures de plus qu'au cours de la même période de l'année dernière, selon les données de Rosstat, mais les chiffres sont désormais orientés à la hausse.

"La croissance de la demande refoulée qui a commencé à la fin du printemps et s'est poursuivie jusqu'en août a commencé à s'essouffler en septembre", a déclaré l'économiste Natalia Zubarevich, professeur à l'université d'État de Moscou.

Les salaires ont augmenté, en partie en raison d'une inflation supérieure à l'objectif fixé, mais les quatre hausses des taux d'intérêt depuis juillet pour atteindre 15 % signifient que, même si les gens ont plus d'argent, le crédit est beaucoup plus cher.

"Le taux (directeur) devrait avoir un effet dépressif (sur les prêts automobiles), qui devrait se manifester en octobre et novembre", a déclaré M. Zubarevich.

Entre-temps, la chute du rouble à 100 par rapport au dollar cette année a rendu les importations plus chères, ce qui a fait baisser les achats de voitures chinoises. Le rouble s'est depuis redressé pour atteindre environ 90.

La banque centrale a déclaré ce mois-ci que l'interdiction d'importer certaines voitures japonaises, combinée à l'affaiblissement du rouble, faisait grimper les prix des voitures étrangères.

La semaine dernière, Avtovaz a réduit de 10 % ses prévisions de production de 400 000 voitures Lada pour 2023, en réponse aux sanctions américaines imposées à l'industrie russe en septembre, qui visaient spécifiquement Avtovaz.

"Le marché est très instable et chancelant", a déclaré M. Zubarevich.