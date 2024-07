Les forces armées maliennes ont ordonné l'ouverture d'une enquête sur une vidéo montrant un homme en uniforme militaire malien en train de découper un cadavre devant ses pairs, a déclaré le chef de l'armée dans un communiqué mercredi, décrivant cette vidéo comme une "atrocité rare" s'apparentant au cannibalisme.

Il a ajouté que cet acte n'était pas conforme aux valeurs militaires de la nation sahélienne d'Afrique de l'Ouest.

Les groupes de défense des droits de l'homme et les Nations unies ont accusé à plusieurs reprises les soldats maliens de graves abus, notamment d'exécutions et de tortures, commis contre des civils soupçonnés de collaborer avec les groupes djihadistes qui mènent une insurrection dans le Sahel depuis 2012. L'armée a toujours nié avoir commis des actes répréhensibles.

La vidéo choquante était en vogue sur X mardi et a depuis été retirée pour violation des règles de la plateforme. Elle montre un homme en uniforme militaire portant un insigne des Forces armées maliennes (FAMA) en train de découper le ventre d'un cadavre à l'aide d'une machette.

S'exprimant en bambara, la langue locale du Mali, l'homme dit qu'il va manger le foie de la victime, selon les commentaires et les rapports des médias sur la séquence. Un groupe d'hommes en treillis l'entoure et rit pendant qu'il découpe le cadavre.

Reuters n'a pas vérifié la vidéo qui a suscité l'indignation et le dégoût des utilisateurs des réseaux sociaux avant d'être retirée.

"Les services compétents ont été mobilisés pour confirmer l'authenticité de la vidéo et identifier l'individu", indique le communiqué de l'armée daté du 16 juillet mais posté sur X mercredi.

L'armée malienne s'efforce de contenir les groupes djihadistes, dont certains sont liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui ont pris racine dans son nord aride il y a plus d'une décennie et se sont depuis répandus dans les pays voisins et côtiers.

Des centaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions déplacées lorsque les militants se sont emparés de territoires et que les armées soutenues par l'étranger ont riposté.

L'incapacité des autorités à rétablir la sécurité a contribué à deux coups d'État militaires au Mali, deux au Burkina Faso voisin et un au Niger depuis 2020.

Les juntes de ces trois pays ont coupé les liens avec leurs alliés occidentaux traditionnels et se sont tournées vers la Russie pour obtenir un soutien militaire.