Le chef de la diplomatie ukrainienne s'est entretenu pendant plus de trois heures avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi dans la ville de Guangzhou mercredi, à l'occasion d'un voyage de plusieurs jours décrit par Kiev comme visant à discuter des moyens de parvenir à une "paix équitable" dans la guerre avec la Russie.

Dmytro Kuleba est le plus haut responsable ukrainien à se rendre en Chine depuis l'invasion totale de la Russie en février 2022, que Pékin n'a pas condamnée publiquement.

"Les discussions viennent de s'achever. Ils ont duré plus de trois heures au total, soit plus longtemps que prévu. Il s'agissait d'une conversation très profonde et concrète", a déclaré à Reuters une source ukrainienne au sein de la délégation.

M. Kuleba a déclaré dans ses remarques initiales lors de la réunion qu'il s'attendait à des "discussions approfondies et substantielles sur les relations bilatérales, l'agenda international et, surtout, le chemin vers la paix".

"Je suis convaincu qu'une paix juste en Ukraine est dans l'intérêt stratégique de la Chine et que le rôle de la Chine en tant que force mondiale pour la paix est important.