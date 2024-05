Dans une interview publiée vendredi, le commandant des forces terrestres ukrainiennes a déclaré qu'il s'attendait à ce que la guerre contre la Russie, qui dure depuis 26 mois, entre dans une phase critique au cours des deux prochains mois, Moscou essayant d'exploiter les retards dans la fourniture d'armes à Kiev.

"La Russie sait que si nous recevons suffisamment d'armes dans un mois ou deux, la situation pourrait se retourner contre elle", a déclaré le général Oleskander Pavliuk au magazine The Economist.

Les livraisons d'armes américaines se sont ralenties pendant des mois, alors qu'un programme d'aide proposé par le président Joe Biden était bloqué par des querelles au sein du Congrès. La mesure a été adoptée à la fin du mois dernier.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré vendredi que l'Ukraine avait encore besoin de livraisons futures "en temps voulu" d'armes essentielles.

L'interview de M. Pavliuk a précédé l'attaque blindée russe de vendredi dans des zones du nord-est de la région de Kharkiv.

Selon The Economist, M. Pavliuk pensait que Moscou resterait concentré sur sa lente progression dans les régions de Louhansk et de Donetsk, à l'est. L'Ukraine a besoin de plus de défense aérienne, a-t-il déclaré, et elle recevra un coup de pouce avec la livraison prévue d'avions de chasse F-16.

La Russie, a déclaré M. Pavliuk au magazine, "teste la stabilité de nos lignes avant de choisir la direction la plus appropriée".

Les forces russes se sont emparées d'une série de villages dans l'est du pays après avoir pris la ville d'Avdiivka en février.

M. Pavliuk a semblé minimiser l'importance d'une éventuelle perte de la ville orientale de Chasiv Yar, décrite comme une porte d'entrée vers d'autres villes visées par Moscou, telles que Kramatorsk et Sloviansk.

La perte de Chasiv Yar, a-t-il déclaré, n'aurait pas de "signification décisive" car il s'agit simplement d'un "établissement urbain ordinaire".

M. Pavliuk a également déclaré qu'il pensait qu'il fallait se concentrer à nouveau sur Kiev, d'où les forces russes se sont retirées au début de l'invasion après avoir tenté d'avancer sur la capitale.

"La défense de Kiev reste l'une de nos principales préoccupations, quelles que soient les difficultés rencontrées à l'est", a-t-il déclaré à The Economist. "C'est le cœur de l'Ukraine et nous savons que la défense de la capitale jouera un rôle clé à l'avenir.