Les échanges de yuans et de roubles en Chine ont atteint leur niveau le plus élevé depuis avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les exportateurs attribuant ce résultat à la visite du président russe Vladimir Poutine à Pékin le mois dernier.

Les échanges interbancaires entre les deux monnaies ont atteint 1,63 milliard de yuans (225 millions de dollars) en mai, le chiffre le plus élevé depuis mars 2021, selon les données mensuelles.

La Russie a envahi l'Ukraine en février 2022 et les sanctions américaines en réponse ont cherché à isoler la Russie du système financier mondial basé sur le dollar. Le chiffre d'affaires entre le yuan et le rouble a chuté à son plus bas niveau depuis deux ans en mars, les banques chinoises ayant renforcé la surveillance des transactions afin d'éviter d'être visées par les restrictions américaines.

"À la suite de la visite de M. Poutine, de nombreuses banques semblent avoir rationalisé le processus d'encaissement des paiements en provenance de Russie", a déclaré un exportateur chinois d'appareils électroniques vers Moscou.

L'homme d'affaires, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question, doute que cette tendance soit durable, car "malheureusement, la guerre entre l'Ukraine et la Russie est toujours d'actualité".

L'Administration nationale de régulation financière de la Chine, le régulateur du secteur bancaire du pays, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire envoyée par fax par Reuters.

L'administration Biden a multiplié les mises en garde contre le soutien de la Chine à la guerre en Ukraine par l'exportation de biens à double usage et a menacé de sanctions les institutions financières qui aident la Russie à contourner les sanctions occidentales.

Cette semaine, le Kremlin a qualifié de "chantage" les menaces américaines à l'encontre de la Chine, après que M. Poutine et M. Xi Jinping ont promis une "nouvelle ère" de partenariat lors de leur rencontre à Pékin à la mi-mai.

"Vers la fin du mois dernier, les banques chinoises ont raccourci le délai de traitement des transactions liées à la Russie", a déclaré un homme d'affaires impliqué dans le commerce transfrontalier avec la Russie.

De nombreuses banques et leurs clients se sont empressés de conclure les transactions en raison d'une forte demande refoulée, et "la fenêtre pourrait bientôt se refermer", a-t-il ajouté, en requérant également l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

Reuters a rapporté en avril que certaines entreprises s'étaient tournées vers des canaux de financement souterrains tels que les courtiers en argent et même les crypto-monnaies interdites, afin de contourner les mesures de répression prises par les banques.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les banques avaient relâché leur emprise, un homme d'affaires du sud de la Chine a répondu : "Poutine était en Chine" : "Poutine était en Chine".

