Le géant minier russe Norilsk Nickel a déclaré vendredi que son conseil d'administration avait recommandé un dividende de 915,33 roubles (9,87 dollars) par action pour les neuf premiers mois de l'année et approuvé une division des actions pour tenter d'augmenter les arguments d'investissement en faveur de ses actions et de réduire leur volatilité.

Premier producteur mondial de palladium et producteur majeur de nickel de haute qualité, Nornickel n'a pas versé de dividendes sur ses résultats de 2022 pour la première fois en 14 ans, invoquant des "conditions géopolitiques négatives".

Le conseil d'administration de Nornickel a recommandé une division de chaque action en 100, a déclaré la société.

Le directeur financier et premier vice-président, Sergey Malyshev, a déclaré que la direction avait lancé la division des actions afin d'accroître l'attrait des investissements dans les actions de Nornickel.

"Actuellement, le prix d'une action Nornickel dépasse de plusieurs dizaines de fois le prix moyen des principales valeurs vedettes, ce qui rend difficile l'achat par un grand nombre d'investisseurs individuels", a déclaré M. Malyshev.

Les actions de Nornickel cotées à Moscou ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de 17 mois à la suite de l'annonce. A 0931 GMT, elles étaient en hausse de 0,2% sur la journée, dépassant légèrement l'indice plus large.

La scission conduira à une augmentation de la liquidité et à une réduction de la volatilité, a déclaré M. Malyshev. La scission sera effectuée automatiquement et prendra plusieurs mois.

Elle n'aura pas d'incidence sur les dividendes, dont la date d'enregistrement est fixée au 26 décembre.

Le versement des dividendes s'élèvera à environ 140 milliards de roubles, selon les calculs de Reuters. La société a versé 411,1 milliards de roubles de dividendes sur ses résultats de 2021.

SUJET SENSIBLE

Le PDG Vladimir Potanin a déclaré que les sanctions avaient entravé le développement de Nornickel, bien que les gouvernements occidentaux se soient abstenus de cibler directement Nornickel, conscients de la perturbation des marchés de l'aluminium après que le rival de Potanin, Oleg Deripaska, et son groupe Rusal ont été sanctionnés en 2018.

M. Potanin est le principal actionnaire de Nornickel, avec une participation de 37 % détenue par l'intermédiaire de son holding Interros. Le producteur d'aluminium Rusal est le deuxième actionnaire le plus important avec une participation de 26,4 %. L'ancien propriétaire du Chelsea Football Club, Roman Abramovich, détient une participation de 4 %.

Les dividendes de Nornickel sont un sujet sensible. Les désaccords à ce sujet sont depuis des années la principale raison des querelles entre les puissants actionnaires rivaux de l'entreprise.

L'expiration, fin 2022, d'un accord d'actionnaires vieux de dix ans protégeant les dividendes de Nornickel a mis en péril la stratégie future de l'entreprise en matière de dividendes. Un différend concernant l'accord de 2012 a conduit Rusal à intenter une action en justice contre Potanin à Londres en octobre 2022.

(1 $ = 92,7125 roubles)