Les communications avec la Russie doivent rester ouvertes malgré son attaque contre l'Ukraine, a déclaré vendredi le ministre italien de la défense, commentant les récents entretiens entre ses homologues français et russe.

Mercredi, le ministre français des forces armées, Sébastien Lecornu, a eu une conversation téléphonique avec le Russe Sergei Shoigu - la première depuis octobre 2022 - au cours de laquelle la France a condamné la "guerre d'agression" menée par la Russie en Ukraine.

La France a ensuite démenti les affirmations de la Russie selon lesquelles elle aurait exprimé sa volonté de dialoguer sur l'Ukraine ou de discuter d'éventuelles négociations de paix lorsque les ministres de la défense des deux pays se sont entretenus mercredi.

"Bien que la Fédération de Russie ait envahi un pays souverain, et pour cette raison l'Italie et la France ont toujours soutenu et soutiendront l'Ukraine, il est important (...) que les voies de la confrontation et du dialogue restent également ouvertes", a déclaré l'Italien Guido Crosetto dans un communiqué.

M. Crosetto, qui s'est entretenu avec M. Lecornu jeudi, a ajouté qu'une communication "dure et critique" était essentielle pour atteindre l'objectif d'arrêter les attaques russes et pour pouvoir "créer les conditions d'une paix juste".