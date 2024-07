Le fabricant d'armes ukrainien Ukroboronprom a ouvert son premier bureau à l'étranger, à Washington, alors que Kiev cherche à collaborer plus étroitement avec ses alliés pour augmenter la production d'armes et contrer l'invasion de la Russie.

"Sa tâche principale est de promouvoir les projets de défense conjoints américano-ukrainiens et de renforcer notre intégration dans la base industrielle de défense de l'OTAN", a déclaré le ministre des industries stratégiques, Oleksandr Kamyshin, en faisant référence au bureau qui a ouvert ses portes mardi.

À la suite de l'invasion totale de la Russie en 2022, l'Ukraine a cherché à développer son secteur national de l'armement et a exhorté ses alliés à convenir de coentreprises, à investir dans des entreprises ukrainiennes et à passer des commandes d'armes ukrainiennes.

Le secteur ukrainien de la défense, freiné depuis des décennies par le sous-investissement, la bureaucratie et la corruption, tente de rivaliser avec l'industrie de l'armement russe, bien plus avancée et dotée d'un budget plus élevé.

L'année dernière, Kiev a convenu avec deux entreprises américaines de fabriquer conjointement des obus d'artillerie de 155 mm en Ukraine, selon M. Kamyshin, bien que la production ne doive pas commencer avant au moins deux ans. (Reportage de Yuliia Dysa ; Rédaction de Mark Potter)