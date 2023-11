Alexander Pumpyansky, le fils du magnat russe Dmitry Pumpyansky, a gagné son appel contre les sanctions imposées par l'Union européenne à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré la Cour de justice de l'Union européenne mercredi.

Dans son arrêt, le tribunal a déclaré que le Conseil de l'UE avait admis qu'à partir du 9 mars 2022 - deux semaines après l'invasion de l'Ukraine et six mois avant la première série de sanctions - M. Pumpyansky n'était plus président et membre du conseil d'administration de Sinara ni membre du conseil d'administration de TMK, ce qui avait été la raison pour laquelle il avait été placé sur la liste des sanctions.

L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne, première instance de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) basée à Luxembourg, a déclaré que M. Pumpyansky devait être retiré de la liste des sanctions. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Pumpyansky.

Un fonctionnaire de la Cour a déclaré que l'UE disposait à présent de deux mois pour faire appel de la décision devant la plus haute instance de la CJUE.

Le fabricant de tubes en acier OAO TMK est un fournisseur de la société énergétique russe Gazprom. Sinara est une banque d'investissement russe. L'UE a déclaré que les deux entreprises soutenaient les autorités et les entreprises d'État russes et qu'elles bénéficiaient de cette coopération.

En septembre, le tribunal de l'UE a rejeté un recours contre les sanctions déposé par le magnat russe Gennady Timchenko, allié de longue date du président russe Vladimir Poutine.

En mars, la mère du défunt patron des mercenaires russes, Evgeny Prigozhin, a remporté une rare victoire contre les sanctions. À l'époque, la décision du tribunal n'avait pas eu d'effet pratique immédiat, car elle restait sanctionnée en vertu de décisions distinctes.

L'UE a imposé des sanctions à près de 1 700 personnes et entités en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Un fonctionnaire de la Cour a déclaré qu'environ 74 Russes avaient déposé des recours contre les sanctions de l'UE auprès de la Cour basée à Luxembourg. (Reportage de Geert De Clercq ; Rédaction de Josie Kao)