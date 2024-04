La menace de sanctions secondaires dissuadant les banques chinoises de faciliter les échanges avec la Russie, les entreprises se tournent vers la seule banque russe disposant d'une succursale en Chine et sont confrontées à des retards pouvant aller jusqu'à six mois, ont déclaré cinq personnes au fait de la question.

Les plus grandes banques russes se sont empressées d'ouvrir des comptes en Chine à la suite des sanctions radicales imposées par les États-Unis et d'autres pays occidentaux au système financier russe après que Moscou a envoyé son armée en Ukraine en février 2022. À la fin de l'année, 90 % des banques russes avaient ouvert des comptes en yuans dans des banques chinoises.

Reuters a rapporté le mois dernier que les entreprises pétrolières russes étaient confrontées à des retards de paiement pouvant aller jusqu'à plusieurs mois pour les exportations de brut et de carburant, les banques en Chine, en Turquie et dans les Émirats arabes unis (EAU) devenant plus méfiantes à l'égard des sanctions secondaires des États-Unis.

Ce risque de sanctions a poussé les entreprises à chercher d'autres voies de paiement et a conduit à un goulot d'étranglement dans la succursale de Shanghai de la VTB Bank, ont indiqué les sources. La banque publique VTB est la seule banque russe à disposer d'une succursale à part entière en Chine.

La file d'attente des titulaires de comptes potentiels et le manque de personnel pour répondre à la demande signifient que certaines entreprises attendent jusqu'à six mois pour ouvrir un compte, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

VTB n'a pas souhaité faire de commentaires.

D'autres méthodes de paiement restent disponibles, notamment par l'intermédiaire des filiales de petites banques chinoises en Russie, mais ces retards montrent à quel point les restrictions américaines peuvent avoir un effet d'entraînement.

DE SÉRIEUX RETARDS

À l'heure actuelle, le moyen le plus simple d'effectuer des paiements en Russie à partir de la Chine est de passer par un compte ouvert dans une succursale d'une banque russe en Chine, a déclaré une personne travaillant dans les milieux bancaires. Ce système a été recommandé par des avocats et est également utilisé pour les paiements chinois des exportations russes, a déclaré cette personne.

Mais le problème majeur est que seule la VTB dispose d'une succursale chinoise pleinement opérationnelle, qui a ouvert ses portes en 2008. Le prêteur russe dominant, Sberbank, avait prévu d'ouvrir une succursale d'ici à la fin de 2023, mais n'y est pas encore parvenu. Le prêteur privé Alfa Bank prévoit d'ouvrir deux succursales, mais le processus n'en est qu'à ses débuts.

"La seule succursale bancaire (russe) ouverte en Chine n'est pas très grande et, récemment, elle a connu des retards importants dans le traitement des documents", a déclaré une source.

Les problèmes sont souvent dus au grand nombre de personnes souhaitant faire des affaires en Chine, qu'il s'agisse d'entreprises russes ou de grandes entreprises chinoises désireuses de traiter avec des sociétés sanctionnées en Russie, a ajouté cette personne.

"Et bien sûr, la banque donne la priorité aux gros clients lorsqu'elle choisit ses clients.

Une autre personne travaillant dans le domaine des paiements a déclaré que le fait qu'il n'y ait qu'une seule banque russe en Chine posait des difficultés, mais qu'il fallait faire preuve de patience.

Le fait de devoir attendre que tous les documents soient traités entraîne des retards pouvant aller jusqu'à six mois.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint le chiffre record de 240 milliards de dollars en 2023, la Chine achetant davantage de pétrole russe et fournissant à Moscou des voitures et des machines en particulier. Toutefois, à mesure que la Chine et d'autres pays asiatiques ont accru leurs échanges avec la Russie, les États-Unis ont cherché à mettre en place des mesures de dissuasion plus sévères.

Les hommes d'affaires russes ont commencé à attirer l'attention sur les problèmes de règlement avec les banques chinoises en janvier. Trois autres sources ont déclaré que les banques chinoises refusaient les affaires russes.

"Les problèmes avec la Zhejiang Chouzhou Commercial Bank ont commencé pour nous au début du mois de février", a déclaré l'une de ces personnes. Zheijang et d'autres banques chinoises ont suspendu leurs opérations de règlement avec la Russie à la suite d'un avertissement américain de sanctions secondaires en décembre.

Zhejiang et la banque centrale chinoise n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, en raison d'un jour férié en Chine.

La personne a fait référence à un décret du Trésor américain publié le 22 décembre 2023, qui avertissait que Washington pourrait appliquer des sanctions pour le non-respect du plafond des prix du pétrole russe aux banques étrangères et les invitait à se mettre en conformité.

MANQUE DE CONFIANCE ?

Une autre personne au fait de la situation a déclaré qu'il y avait une file d'attente de deux à trois mois pour les fournisseurs chinois qui essayaient d'ouvrir des comptes auprès de VTB Shanghai.

"Je connais des entreprises qui n'ont pas ouvert de compte depuis six mois", a déclaré cette personne.

Les retards de paiement réduisent les recettes du Kremlin et les rendent irrégulières, ce qui permet à Washington d'atteindre le double objectif de sa politique de sanctions : interrompre l'argent destiné au Kremlin pour le punir du conflit en Ukraine sans interrompre les flux énergétiques mondiaux.

"Si le compte est déjà ouvert, il n'y a pas de retard particulier, mais toutes les entreprises de l'autre côté (étranger) ne sont pas prêtes à travailler par l'intermédiaire de la VTB", a déclaré une source du marché pétrolier russe impliquée dans les exportations.

Une autre source de l'industrie pétrolière a déclaré qu'il serait bon que davantage de banques russes ouvrent des succursales en Chine, car cela réduirait les problèmes de conformité.

"Les banques chinoises nous font moins confiance et nous ne connaissons pas et ne comprenons pas toujours leurs exigences", a déclaré cette personne.

La perspective d'une augmentation du nombre de succursales russes semble peu probable.

Selon une source, la Sberbank n'a pas été en mesure d'obtenir l'autorisation de la Chine pour ouvrir une succursale pleinement opérationnelle.

"Elle n'avait aucune chance, car elle a commencé à s'occuper de cette question après avoir été soumise aux sanctions de blocage occidentales", a déclaré cette personne.

La Sberbank s'est refusée à tout commentaire.