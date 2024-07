Le gouvernement ukrainien a proposé jeudi sa première augmentation d'impôts en temps de guerre afin de lever des milliards de dollars pour financer l'armement et les salaires des militaires, alors que la guerre avec la Russie approche de ses 29 mois.

Lors de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement a approuvé les projets de modification de sa loi budgétaire pour 2024, augmentant les dépenses de défense de 495,3 milliards de hryvnias (11,9 milliards de dollars), ont déclaré des responsables gouvernementaux et des législateurs.

Jusqu'à présent, l'Ukraine visait des dépenses de défense d'environ 1,7 trillion de hryvnias pour 2024. Les changements doivent encore être soutenus par le parlement et signés par le président Volodymyr Zelenskiy avant d'entrer en vigueur.

Le gouvernement a également proposé une augmentation des taxes et autres droits, allant d'une taxe de guerre payée par les résidents à l'introduction de droits supplémentaires sur certaines importations et à l'augmentation des droits d'accise sur les carburants.

"La guerre à grande échelle est entrée dans sa troisième année et les besoins dans le secteur de la sécurité et de la défense augmentent", a déclaré le ministère des finances dans un communiqué.

"Pour financer notre résistance à l'agresseur, nous ne pouvons compter que sur nos propres ressources, et les principales sont les impôts et les emprunts nationaux. Cela garantira notre sécurité et rapprochera la victoire".

Le ministère a déclaré que les changements proposés constituaient "l'option la plus douce possible" pour financer les besoins militaires supplémentaires, ajoutant qu'environ un tiers seulement serait couvert par des hausses d'impôts.

Les dépenses de défense de Kiev continuent d'augmenter, le gouvernement ayant lancé une nouvelle campagne pour renforcer les efforts de mobilisation et amener davantage de troupes fraîches sur la ligne de front. L'Ukraine se concentre également sur le développement de son industrie nationale de production d'armes.

Pour être en mesure de canaliser davantage de fonds vers l'armée, le gouvernement a proposé diverses augmentations d'impôts, prévoyant de collecter 140 milliards de hryvnias de recettes supplémentaires.

Le gouvernement demande au parlement d'envisager une augmentation de l'impôt de guerre pour les particuliers, qui passerait de 1,5 % à 5 %.

Les projets de propositions publiés par plusieurs législateurs ont montré que le gouvernement envisageait d'élargir le nombre d'entreprises éligibles au paiement de l'impôt de guerre pour y inclure également les entrepreneurs individuels et les micro et petites entreprises.

Le ministère prévoit également de lever environ 362 milliards de hryvnias dans le cadre de ses efforts pour réduire l'économie souterraine et sur le marché de la dette intérieure.

Le gouvernement souhaitait également réduire ses dépenses budgétaires prévues pour 2024 de 65,7 milliards de hryvnias, notamment en économisant sur les postes suivants

sur les paiements de la dette extérieure.

Roksolana Pidlasa, présidente de la commission parlementaire du budget, a déclaré que les législateurs examineraient les amendements dans un avenir proche.

Pour les dépenses sociales et humanitaires, le gouvernement dépend de l'aide financière internationale. Il a reçu environ 89 milliards de dollars de ses partenaires occidentaux sous forme d'aide financière depuis le début de l'invasion russe en février 2022. (Reportage complémentaire de Yuliia Dysa ; rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)