Une entité formée de cadres supérieurs de Yandex deviendra le principal actionnaire de la société Internet russe avec une participation de 35 % si l'opération de 5,2 milliards de dollars en espèces et en actions est menée à bien, a déclaré Yandex NV dans une circulaire d'actionnaire jeudi.

L'accord de 475 milliards de roubles, annoncé lundi, visant à vendre ce qui a été surnommé le "Google russe" à un consortium d'investisseurs russes, serait l'une des transactions les plus importantes et les plus significatives depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. (1 $ = 91,2050 roubles)