La société japonaise Mitsui and Co a décidé de retirer ses employés du projet russe Arctic LNG 2 de gaz naturel liquéfié (GNL), a rapporté mardi le journal Sankei, citant plusieurs sources, ce qui constitue un nouveau coup dur pour le projet.

Dans le même temps, la coentreprise de Mitsui avec la société japonaise JOGMEC devrait conserver ses parts dans le projet Arctic LNG 2, selon le rapport. Mitsui s'est refusé à tout commentaire, tandis que JOGMEC n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Arctic LNG 2, situé sur la péninsule de Gydan au nord du cercle arctique, est un élément clé des efforts déployés par la Russie pour augmenter sa part du marché mondial du gaz naturel liquéfié à 20 % d'ici 2030, contre 8 % actuellement.

Il fait également partie du partenariat "sans limites" entre la Russie et la Chine, développé alors que Moscou a détourné ses vastes ressources énergétiques de l'Europe vers l'Asie, avide de matières premières, dans le contexte des sanctions occidentales contre le Kremlin en raison du conflit en Ukraine.

Elle a déjà rencontré des difficultés en raison des sanctions américaines et d'un manque de transporteurs de gaz.

Craignant le contrecoup des sanctions, les actionnaires étrangers ont suspendu leur participation au projet, renonçant à leurs responsabilités en matière de financement et de contrats d'achat pour l'usine, a rapporté le quotidien Kommersant lundi.

Les compagnies pétrolières publiques chinoises CNOOC Ltd et China National Petroleum Corp (CNPC) détiennent chacune une participation de 10 % dans le projet, qui est contrôlé par Novatek, le plus grand producteur russe de GNL et propriétaire d'une participation de 60 % dans le projet.

La société française TotalEnergies et un consortium composé des sociétés japonaises Mitsui and Co et JOGMEC détiennent également chacun une participation de 10 %.

Avec trois trains, la capacité d'Arctic LNG 2 devrait être de 19,8 millions de tonnes métriques par an et de 1,6 million de tonnes par an de condensat de gaz stable. Les premiers méthaniers devraient prendre la mer au cours du premier trimestre de l'année prochaine, selon Novatek.

Mais des sources industrielles affirment que les livraisons commerciales de GNL du projet sont désormais attendues au plus tôt au deuxième trimestre 2024.

Les sanctions ont également conduit Novatek à déclarer la force majeure sur les livraisons de GNL du projet, ont déclaré des sources industrielles à Reuters la semaine dernière.

L'Union européenne pourrait également imposer des restrictions sur les livraisons de GNL de la Russie.

Un responsable industriel basé à Pékin et ayant une connaissance directe du dossier a déclaré à Reuters la semaine dernière que CNPC et CNOOC avaient tous deux demandé au gouvernement américain des exemptions de sanctions pour Arctic LNG 2.

Mardi, la Chine s'est déchaînée contre les sanctions américaines concernant Arctic LNG 2.

La coopération économique entre la Chine et la Russie est dans l'intérêt mutuel des deux pays et "ne doit pas être entravée ou restreinte par une tierce partie", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière.

"La Chine s'est toujours opposée aux sanctions unilatérales et à la juridiction des armes longues sans se fonder sur le droit international", a-t-elle ajouté.

Autre obstacle au projet, la société sud-coréenne Samsung Heavy Industries a déclaré mardi qu'elle n'avait pas commencé à fabriquer des blocs et des équipements pour 10 des 15 méthaniers arctiques sous contrat avec le chantier naval russe Zvezda.

Il a ajouté qu'il avait encore livré à Zvezda des blocs et des équipements pour cinq d'entre eux. (Reportages de Yuka Obayashi et Kaori Kaneko à Tokyo, Liz Lee et Andrew Hayley à Pékin, Joyce Lee à Séoul ; Rédaction de Vladimir Soldatkin ; Montage de William Maclean)