Le ministère russe de l'énergie a proposé de prolonger l'interdiction d'exporter de l'essence en septembre et en octobre, a rapporté mercredi le quotidien RBC, citant une lettre du vice-ministre.

La Russie avait initialement interdit partiellement les exportations d'essence pendant six mois, du 1er mars au 31 août, afin de prévenir les pénuries de carburant et d'enrayer la hausse des prix après une série d'attaques de drones ukrainiens contre des raffineries et des pannes techniques.

Les restrictions ont été suspendues en mai jusqu'au 30 juin, puis prolongées jusqu'à la fin du mois de juillet.

Le vice-premier ministre Alexander Novak a déclaré aux journalistes lundi que le gouvernement pourrait décider de rétablir l'interdiction d'exporter de l'essence à partir du mois d'août en cas de pénurie sur le marché intérieur des carburants.

Le quotidien RBC a indiqué mercredi que le vice-ministre russe de l'énergie, Pavel Sorokin, avait écrit à M. Novak pour lui proposer de prolonger l'interdiction d'exporter de l'essence en septembre et en octobre afin de garantir un approvisionnement stable en carburant et de préserver le budget fédéral.

Le ministère de l'énergie s'est refusé à tout commentaire. (Reportage de Vladimir Soldatkin ; Rédaction d'Andrew Heavens)