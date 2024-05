AGENCE DE PRESSE XINHUA :

* LE PRÉSIDENT CHINOIS XI JINPING S'EST DIT PRÊT À RESTER EN CONTACT ÉTROIT AVEC LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE POUR ORIENTER LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS SINO-RUSSES DANS LA BONNE DIRECTION - XINHUA

* LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR PUTIN SE DIT PRÊT À RESTER EN CONTACT ÉTROIT AVEC LE PRÉSIDENT CHINOIS XI JINPING POUR METTRE EN ŒUVRE LES CONSENSUS IMPORTANTS AUXQUELS ILS SONT PARVENUS, ENTRE AUTRES - XINHUA

* LE PRÉSIDENT JINPING DÉCLARE QUE LA CHINE SOUTIENT LA CONVOCATION D'UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA PAIX, SOUS L'ÉGIDE DE LA RUSSIE ET DE L'UKRAINE, AU MOMENT OPPORTUN, AVEC UNE PARTICIPATION ÉGALE ET UNE DISCUSSION ÉQUITABLE DE TOUTES LES OPTIONS - XINHUA

* LE PRÉSIDENT PUTIN DÉCLARE QUE LA RUSSIE APPRÉCIE LA POSITION OBJECTIVE, JUSTE ET ÉQUILIBRÉE DE LA CHINE SUR LA QUESTION DE L'UKRAINE - XINHUA

* Le président Poutine déclare que la Russie souhaite que la Chine continue à jouer un rôle important et constructif dans le règlement politique de la question de l'Ukraine - XINHUA