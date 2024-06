Le président russe Vladimir Poutine a félicité le Viêt Nam pour sa position "équilibrée" sur la guerre en Ukraine et a énuméré les progrès réalisés en matière de paiements, d'énergie et de commerce dans un article d'opinion publié mercredi dans le journal du parti communiste vietnamien.

Dans cet article, publié par le journal Nhan Dan, Poutine applaudit le pays communiste d'Asie du Sud-Est pour son soutien à "une manière pragmatique de résoudre la crise" en Ukraine, à l'occasion de sa visite d'État au Viêt Nam.

Le Viêt Nam, qui mène officiellement une politique étrangère neutre dans ses relations avec les grandes puissances mondiales, s'est abstenu de condamner l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, une position que les pays occidentaux ont jugée trop proche du Kremlin.

M. Poutine doit arriver à Hanoï dans la nuit et prévoit de rencontrer les dirigeants vietnamiens jeudi, à la suite d'un voyage en Corée du Nord.

Le dirigeant russe, qui effectue sa première visite au Vietnam depuis 2017, année où il avait assisté à un sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), a déclaré que la Russie et le Vietnam partageaient également "des évaluations similaires de la situation dans la région Asie-Pacifique."

La position du Vietnam sur la mer de Chine méridionale diffère de celle de la Chine qui revendique la voie d'eau stratégique presque entièrement comme sienne, y compris les champs de gaz et de pétrole dans la zone économique exclusive du Vietnam où les entreprises russes extraient du pétrole et du gaz.

ÉNERGIE ET PAIEMENTS

M. Poutine a déclaré que l'énergie était "un domaine d'importance stratégique dans la coopération bilatérale" et a cité les coentreprises russo-vietnamiennes sur les combustibles fossiles en mer de Chine méridionale et dans le nord de la Russie.

Gazprom exploite également des gisements de gaz au Viêt Nam. L'entreprise énergétique russe Novatek "prévoit de lancer des projets de gaz naturel liquéfié (GNL) au Viêt Nam", a déclaré M. Poutine sans donner plus de détails.

Il a également évoqué une initiative visant à "établir un centre de science et de technologie nucléaires au Viêt Nam" avec le soutien de Rosatom, le géant public russe de l'énergie nucléaire.

Il y a une dizaine d'années, le Viêt Nam a suspendu son projet de construction d'une centrale nucléaire et il n'est pas certain qu'il ait l'intention de revenir sur cette position. La Corée du Sud et le Canada font partie des pays qui ont proposé au Viêt Nam des options en matière d'énergie nucléaire, selon des personnes au fait du dossier.

M. Poutine a également salué les progrès réalisés dans les domaines de la finance et du commerce.

Le règlement des paiements entre les deux pays a été rendu complexe par les sanctions occidentales imposées aux banques russes, et cette question constitue depuis longtemps une priorité dans les réunions bilatérales, selon des fonctionnaires.

Le Viêt Nam est historiquement un grand importateur d'armes russes.

M. Poutine a déclaré que les transactions en roubles et en dongs vietnamiens représentaient 60 % des paiements commerciaux bilatéraux au cours du premier trimestre de cette année, contre plus de 40 % l'année dernière.

"La Vietnam-Russia Joint Venture Bank joue un rôle important en garantissant des transactions financières fiables", a écrit M. Poutine, faisant référence à un prêteur basé à Hanoï et créé en 2006.

Il a également noté que le commerce bilatéral était en augmentation.

Toutefois, les échanges commerciaux du Viêt Nam avec la Russie restent limités et les États-Unis et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux de Hanoï.