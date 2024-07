Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le premier ministre japonais Fumio Kishida ont partagé leurs préoccupations concernant les liens croissants entre la Russie et la Corée du Nord et ont convenu de poursuivre leur coopération en matière de sécurité, selon une déclaration du bureau de Yoon ce jeudi.

Les deux dirigeants se sont rencontrés en marge du sommet de l'OTAN à Washington.

(Cet article a été corrigé pour corriger le nom du Premier ministre japonais Fumio Kishida, au paragraphe 1)