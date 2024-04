Novatek, le plus grand producteur russe de gaz naturel liquéfié (GNL), a suspendu la production de son projet Arctic LNG 2 en raison des sanctions et d'une pénurie de méthaniers, ont déclaré mardi à Reuters deux sources au fait du dossier.

Le projet espérait commencer les livraisons commerciales au cours du premier trimestre de cette année. Mais les plans ont été compliqués l'année dernière lorsqu'il a été inclus dans les sanctions occidentales concernant le conflit russe en Ukraine, ce qui a incité les actionnaires étrangers à geler leur participation et Novatek à émettre un avis de force majeure.

La décision de suspendre la conversion du gaz naturel en GNL porte un coup à l'objectif de la Russie de s'approprier un cinquième du marché mondial du GNL d'ici 2030-2035. La Russie est actuellement le quatrième producteur mondial de GNL, avec des exportations annuelles de 32,6 millions de tonnes.

Novatek, qui a commencé en décembre une production provisoire de GNL dans le premier des trois trains prévus pour l'usine, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Le premier train restera fermé au moins jusqu'à la fin du mois de juin", a déclaré l'une des sources à Reuters, ajoutant que les activités de construction du projet étaient toujours en cours.

Les deux autres trains devraient être livrés au site par voie maritime depuis le port de Mourmansk. Les trois trains devraient produire ensemble 19,8 millions de tonnes par an de GNL et 1,6 million de tonnes par an de condensat de gaz stable.

Les sources ont déclaré que le principal problème était le manque de navires-citernes spécialisés capables de transporter le GNL - qui est refroidi à moins 163 degrés Celsius (moins 261,4 Fahrenheit) - et de traverser l'épaisse glace de mer.

Par ailleurs, le journal Vedomosti a déclaré mardi que la production de gaz naturel du projet avait fortement chuté à 83 millions de mètres cubes (mcm) en février, en raison d'un retard dans le démarrage des expéditions de GNL.

Les sources ont indiqué que la production avait été de 425 mcm en décembre et de 250 mcm en janvier.

TANKERS

La Russie éprouve des difficultés à obtenir des méthaniers spécialisés.

Selon Novatek, 15 pétroliers Arc7 de classe glace, capables de traverser des glaces de 2 mètres d'épaisseur, seront construits sur le chantier naval russe de Zvezda pour Arctic LNG 2.

Six autres pétroliers Arc7 devaient être construits par Hanwha Ocean, anciennement Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, dont trois pour le principal groupe pétrolier russe Sovcomflot et trois pour la compagnie japonaise Mitsui O.S.K. Lines.

Toutefois, les trois pétroliers commandés par Sovcomflot ont été annulés en raison des sanctions contre la Russie, a déclaré Hanwha l'année dernière dans des documents réglementaires.

Les pétroliers de classe glace sont généralement dotés de doubles coques - des structures renforcées pour résister à la pression de la glace - et d'hélices renforcées.

Jusqu'à présent, seuls trois méthaniers adaptés ont été construits pour Arctic LNG 2, selon les informations publiques : les navires Alexei Kosygin, Pyotr Stolypin et Sergei Witte.

Le vice-premier ministre russe Alexander Novak, répondant à une question sur la date de livraison de la première cargaison de GNL du projet, a déclaré vendredi que "l'entreprise s'occupe des problèmes, des discussions correspondantes sont en cours".

"Leur principal problème concerne les navires-citernes", a-t-il ajouté.

Ronald Smith, analyste principal du pétrole et du gaz à la société de courtage BCS basée à Moscou, a déclaré qu'il n'était pas clair quand - ou même si - le projet pourrait obtenir les navires-citernes.

"Novatek est très bien gérée et peut trouver une solution pour que les navires achevés soient transférés au projet dans un avenir proche, ou ces navires peuvent rester bloqués dans les chantiers navals pendant une longue période", a-t-il déclaré.

Arctic LNG 2 est dirigé par Novatek, qui détient une participation de 60 %. Les autres actionnaires sont le français TotalEnergies, les chinois CNPC et CNOOC, et Japan Arctic LNG - un consortium de Mitsui & Co, Ltd. et JOGMEC - qui détiennent chacun une participation de 10 %.

Mitsui s'est refusé à tout commentaire et TotalEnergies a renvoyé les commentaires à Novatek. Les autres actionnaires n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter. (Reportage de Marwa Rashad, Vladimir Soldatkin et Oksana Kobzeva ; Reportage complémentaire d'America Hernandez, Katya Golubkova et Yuka Obayashi ; Rédaction de Mark Potter)