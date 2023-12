La société japonaise Mitsui and Co 8031.T a décidé de retirer ses employés du projet russe Arctic LNG 2 de gaz naturel liquéfié (GNL), a rapporté mardi le journal Sankei, citant plusieurs sources, ce qui constitue un nouveau coup dur pour le projet.

Craignant le contrecoup des sanctions, les actionnaires étrangers ont suspendu leur participation au projet, renonçant à leurs responsabilités en matière de financement et de contrats d'achat pour l'usine, a rapporté lundi le quotidien Kommersant.

Les sanctions ont également conduit Novatek à déclarer la force majeure sur les approvisionnements en GNL du projet, ont déclaré des sources industrielles à Reuters la semaine dernière.

Voici quelques informations sur le projet Arctic LNG-2 :

USINE

L'usine est située sur la péninsule de Gydan, dans l'Arctique, et disposera de trois lignes opérationnelles d'une capacité de 6,6 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) chacune.

Novatek, le plus grand producteur russe de GNL, prévoit de commencer la production d'ici la fin de l'année. Les deuxième et troisième lignes devraient entrer en service respectivement en 2024 et 2026.

Arctic LNG-2 serait le troisième projet russe à grande échelle de production de GNL, après l'usine Sakhalin 2, dirigée par Gazprom dans le Pacifique russe, et Yamal LNG, contrôlée par Novatek.

ACTIONNAIRES

Arctic LNG-2 est dirigé par Novatek, qui détient une participation de 60 %. Parmi les autres actionnaires figurent la major française de l'énergie TotalEnergies, les sociétés chinoises CNPC et CNOOC Ltd, ainsi que Japan Arctic LNG - un consortium composé de Mitsui & Co, Ltd. et de JOGMEC - qui détiennent chacun une participation de 10 %.

Les investisseurs pourront vendre du GNL en fonction de leurs parts. Novatek aura le droit de vendre 11,9 millions de tonnes de GNL par an dans le cadre du projet. Les autres actionnaires pourront vendre environ 2 millions de tonnes chacun.

INVESTISSEMENTS

Les investissements sont évalués à 21 milliards de dollars.

Novatek avait initialement prévu de lever quelque 9,5 milliards d'euros (10,11 milliards de dollars) pour le financement du projet auprès de banques russes et étrangères.

Mais après que Moscou a lancé ce qu'elle appelle son opération militaire spéciale en Ukraine en février 2022, les banques internationales et les actionnaires ont interrompu le financement en raison des sanctions.

CONTRATS DE GNL

Arctic LNG-2 dispose d'une licence pour les exportations de GNL en provenance de Russie.

Début novembre, selon des informations publiques, Novatek a obtenu 4,3 millions de tonnes de ventes de GNL par an.

Novatek et la société indienne Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation ont signé un protocole d'accord non contraignant sur la fourniture de GNL et d'ammoniac à faible teneur en carbone en février 2023. Aucun volume de vente n'a été divulgué.

En janvier 2022, Novatek a signé un accord avec la société chinoise ENN Natural Gas pour la fourniture d'environ 0,6 million de tonnes de GNL par an pendant 11 ans.

En juin 2021, Novatek et Glencore ont signé un accord portant sur la fourniture à long terme de 0,5 million de tonnes de GNL par an à des terminaux d'Asie de l'Est.

En juin 2021, Novatek et le groupe énergétique chinois Zhejiang Provincial Energy Group ont signé un accord, qui s'appuie sur un protocole d'accord signé en octobre 2019 et établit des conditions commerciales clés pour la fourniture annuelle de jusqu'à 1 million de tonnes de GNL à partir du projet Arctic LNG-2 pour une durée de 15 ans.

En février 2021, Novatek Gas & Power Asia a conclu un accord avec le groupe chinois Shenergy pour la fourniture d'environ trois millions de tonnes de GNL sur une durée de 15 ans, soit environ trois cargaisons de GNL par an.

En avril 2019, Novatek et Vitol ont signé un accord qui pourrait déboucher sur un contrat de 15 ans portant sur la fourniture d'un million de tonnes de GNL par an.

En avril 2019, Novatek et Repsol ont signé un accord qui pourrait déboucher sur un accord de 15 ans portant sur la fourniture d'un million de tonnes de GNL à partir d'Arctic LNG 2 et d'autres projets de Novatek.

(1 $ = 0,9393 euro) (Reportage d'Oksana Kobzeva ; Rédaction de Vladimir Soldatkin ; Rédaction d'Andrew Osborn et Alexander Smith)