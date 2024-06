Les nouvelles sanctions américaines, qui ont contraint la principale bourse russe à interrompre les transactions en dollars et en euros, ont donné lieu à une série de prix et d'écarts variables lors des transactions de gré à gré (OTC) jeudi, obscurcissant l'accès à des prix fiables pour la monnaie russe.

Le rouble est tombé à son plus bas niveau en un mois, à 91,7455 contre le dollar, dans un contexte de très faible liquidité sur le marché interbancaire.

Mais les contrats à terme dollar-rouble, qui continuent à se négocier sur la Bourse de Moscou en tant qu'instrument dérivé, ont gagné environ 2,4% à 8h09 GMT et ont atteint un plus haut d'environ 86,00 dans des échanges volatiles.

La banque centrale publiera le taux quotidien officiel, basé sur les échanges de gré à gré, vers 14h00 GMT. Selon la banque, le chiffre d'affaires en dollars et en euros sur le marché de gré à gré, où les transactions sont effectuées directement entre deux parties, a longtemps dépassé les volumes sur le MOEX, la principale place financière de Russie.

La dernière clôture du rouble, à la veille de la fête nationale de mercredi, était de 89,10 pour un dollar.

Les sanctions américaines de mercredi ont entraîné une suspension immédiate des transactions en dollars et en euros sur le MOEX, moins d'une heure après les annonces de Washington visant à réduire les flux d'argent et de biens utilisés pour soutenir la guerre de la Russie en Ukraine.

La banque centrale russe a également suspendu les transactions sur le dollar de Hong Kong, qui est rattaché au dollar américain, mais a tenu à minimiser l'impact possible des sanctions.

"Au cours des deux dernières années, le rôle du dollar américain et de l'euro sur le marché russe n'a cessé de diminuer", a déclaré la banque centrale jeudi.

Le yuan a dépassé le dollar pour devenir la devise la plus échangée avec le rouble à Moscou, représentant une part de 54 % du marché des changes en mai.

Le rouble s'est raffermi de 1,8% à 12,01 contre le yuan, et a touché un plus haut d'un an de 11,8430 plus tôt dans la session.

L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, a plongé à son plus bas niveau depuis près de six mois au début de la séance, avant de limiter ses pertes pour s'échanger à 3 120,7 points, soit une baisse de 1,6 %. Les actions du MOEX ont chuté d'environ 15 %, avant de s'établir en baisse de 6,8 % au cours de la séance.

VOLATILITÉ, ÉCARTS IMPORTANTS

"Les sanctions contre les institutions clés du secteur financier russe sont les plus graves depuis un an et demi, après l'introduction de l'embargo pétrolier et du plafonnement des prix du pétrole", ont déclaré les analystes de BCS World of Investments.

Environ 60 % des opérations de change entre janvier et avril ont eu lieu sur le marché de gré à gré, selon BCS, ce qui constitue une base suffisante pour la formation du taux de change officiel.

"Dans le même temps, l'absence d'une salle de marché unique entraînera une augmentation des écarts sur les opérations de change des banques.

Les banques, les entreprises et les investisseurs ne sont plus en mesure de négocier le dollar américain ou l'euro par l'intermédiaire de la bourse centrale, qui offre des avantages tels que la liquidité, la compensation et la surveillance.

"Les nouvelles sanctions ne devraient pas affecter le taux du rouble à moyen terme", a déclaré Yuri Popov, stratège chez SberCIB Investment Research. "À court terme, il pourrait y avoir une forte volatilité et des écarts importants aux guichets de change.

Certains grands courtiers ont bloqué les comptes en dollars, en euros et en dollars de Hong Kong, rendant les dépôts et les retraits impossibles.

Sberbank, le principal prêteur russe, a déclaré qu'il n'y avait pas d'augmentation de la demande de devises étrangères dans ses succursales et que ses taux de change n'avaient pas changé depuis hier.