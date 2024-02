Le rouble russe a dépassé 91 pour un dollar pour la première fois depuis plus de deux semaines jeudi, soutenu par les prix élevés du pétrole et les paiements d'impôts de fin de mois par les exportateurs.

A 0716 GMT, le rouble était 0,2% plus fort contre le dollar à 90,96, son point le plus élevé depuis le 12 février. Il a gagné 0,4% pour s'échanger à 98,64 contre l'euro et s'est raffermi de 0,2% contre le yuan à 12,58.

Le pic de la période fiscale favorable de fin de mois est maintenant passé, ce qui signifie que le soutien des exportateurs, qui ont tendance à convertir les revenus en devises étrangères pour payer les dettes locales, va diminuer, a déclaré l'analyste en chef de Banki.ru, Bogdan Zvarich.

La position du rouble pourrait se détériorer plus tard dans la session, a déclaré Zvarich.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,3 % à 83,46 $ le baril, mais plus élevé qu'il ne l'a été pendant la majeure partie des quatre derniers mois.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 0,4 % à 1 118,9 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 0,1 % à 3 230,2 points.

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction de Toby Chopra)