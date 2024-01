Le rouble russe a atteint son plus haut niveau depuis plus de six mois face au yuan chinois lundi, soutenu par le début de l'augmentation des achats de devises par l'État et la demande limitée de devises étrangères en début d'année de la part des importateurs.

A 0742 GMT, le rouble s'est renforcé de 0,4% contre le yuan à 12,18, avant d'atteindre 12,155, son point le plus fort depuis fin juin 2023.

Il était plus fort de 0,6% contre le dollar à 87,90 et a gagné 0,8% à 96,31 contre l'euro.

Depuis lundi, le ministère russe des finances a remplacé les achats par des ventes de devises après que les recettes pétrolières et gazières de décembre ont été inférieures aux prévisions.

Les interventions du ministère des finances sur les devises sont effectuées par la banque centrale. En août 2023, la banque centrale a reporté les achats de devises jusqu'à la nouvelle année afin d'éviter d'aggraver la pression sur le rouble, qui a franchi la barre des 100 pour un dollar en août et en octobre.

La banque centrale devrait vendre l'équivalent de 16,7 milliards de roubles (190 millions de dollars) de devises étrangères par jour jusqu'à la fin du mois de janvier.

"Il s'agit d'un montant assez important, qui contribuera au renforcement continu du rouble", a déclaré Alexei Antonov d'Alor Broker.

La demande traditionnellement faible de dollars et de yuans en début d'année de la part des importateurs devrait également soutenir la monnaie, a ajouté M. Antonov.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,2 % à 78,48 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 0,9 % à 1 146,0 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 0,3 % à 3 196,2 points.

Pour les bons du Trésor russe, voir (1 $ = 87,9100 roubles) (Reportage d'Alexander Marrow, édition de Bernadette Baum)