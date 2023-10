Le rouble russe a atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines face au dollar vendredi, soutenu par les prix élevés du pétrole et la promesse d'une offre plus importante de devises étrangères alors que les exportateurs se préparent à payer les taxes de fin de mois.

A 0750 GMT, le rouble était 0,8% plus fort contre le dollar à 96,32, son point le plus élevé depuis le 27 septembre.

Il a gagné 0,9% pour s'échanger à 101,85 contre l'euro et s'est raffermi de 0,9% contre le yuan à 13,11.

En fin de mois, les exportateurs convertissent généralement leurs recettes en devises pour payer leurs dettes locales. En outre, cette semaine, le décret du président Vladimir Poutine sur les ventes obligatoires de devises est entré en vigueur, obligeant 43 groupes d'exportateurs à rapatrier 80 % et à vendre 90 % de leurs revenus en devises.

La perspective d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt soutient également la monnaie russe. La banque centrale a augmenté ses taux de 550 points de base depuis juillet et les économistes s'attendent à une nouvelle hausse lors de sa prochaine réunion le 27 octobre.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,8 % à 93,14 dollars le baril. (Reportage de Reuters ; rédaction d'Alexander Marrow ; édition de Gareth Jones)