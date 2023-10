Le rouble russe a plongé vers un plus bas de plus de 18 mois mardi avant de limiter ses pertes dans une séance volatile, sous la pression de la demande intérieure de devises étrangères et de la chute des prix du pétrole.

A 1034 GMT, le rouble était 0,3% plus faible contre le dollar à 99,63. Il avait baissé de plus de 1% plus tôt dans la session et a chuté à son point le plus faible depuis mars, 2022 le lundi à 102,3450.

Il a perdu 0,8% pour s'échanger à 105,55 contre l'euro et a perdu 0,4% contre le yuan à 13,64.

"Si d'importants volumes (de devises) à vendre arrivent, comme hier, dans la seconde moitié de la journée, le rouble pourrait se renforcer en fin de journée", ont indiqué les analystes de Promsvyazbank dans une note.

Le rouble s'était fortement renforcé en fin de séance précédente.

La dernière chute à trois chiffres du rouble en août a conduit la Banque de Russie à relever d'urgence son taux d'intérêt de 350 points de base à 12 % et les autorités à envisager de réintroduire des contrôles pour soutenir la monnaie, mais les interventions - verbales ou autres - ont été plus limitées cette fois-ci.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,6 % à 87,63 $ le baril, abandonnant une partie des gains de la séance précédente.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en baisse de 0,5 % à 1 002,2 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,1 % à 3 170,0 points.

Les actions du prêteur dominant Sberbank étaient en baisse de 0,4 %, avec une performance légèrement inférieure à celle du marché, après que la banque ait déclaré avoir réalisé 1,13 trillion de roubles (11,45 milliards de dollars) de bénéfices entre janvier et septembre.

"Malgré l'augmentation du taux directeur et les restrictions imposées par la banque centrale, Sber continue d'afficher une croissance", a déclaré Evgueni Kogan, professeur à l'École supérieure d'économie de Russie. "La banque pourrait enregistrer un bénéfice record de 1,5 trillion de roubles pour l'année.

(1 $ = 98,7000 roubles) (Reportage d'Alexander Marrow, édition d'Ed Osmond et Gareth Jones)