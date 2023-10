Le rouble russe a plongé vers 101 contre le dollar mardi, retournant vers un plus bas de plus de 18 mois atteint lors de la session précédente, sous la pression de la demande intérieure de devises étrangères et de la chute des prix du pétrole.

A 0743 GMT, le rouble était 1,2% plus faible contre le dollar à 100,48. Il est tombé à son point le plus faible depuis mars, 2022 le lundi à 102,3450.

Il a perdu 1,3% pour s'échanger à 106,12 contre l'euro et a perdu 1,2% contre le yuan à 13,74.

"Si d'importants volumes (de devises) à vendre arrivent, comme hier, dans la seconde moitié de la journée, le rouble pourrait se renforcer en fin de journée", ont indiqué les analystes de Promsvyazbank dans une note.

Le rouble s'était fortement renforcé en fin de séance précédente.

La dernière chute à trois chiffres du rouble en août a conduit la Banque de Russie à relever d'urgence son taux d'intérêt de 350 points de base à 12 % et les autorités à envisager de réintroduire des contrôles pour soutenir la monnaie, mais les interventions - verbales ou autres - ont été plus limitées cette fois-ci.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,3 % à 87,86 $ le baril, abandonnant une partie des gains de la séance précédente.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en baisse de 1,1 % à 995,8 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,1 % à 3 171,6 points.

Pour un guide des actions russes, voir

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow, édition d'Ed Osmond)