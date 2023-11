Le rouble russe a rebondi après avoir atteint son plus bas niveau en plus d'une semaine face à un dollar globalement plus faible ce mercredi, stimulé également par les prix élevés du pétrole, les taux d'intérêt élevés et les contrôles de capitaux.

A 0717 GMT, le rouble était 0,6% plus fort contre le dollar à 88,88, se redressant après avoir terminé la session précédente à son niveau le plus faible depuis le 20 novembre.

Il a gagné 0,5% pour s'échanger à 97,71 contre l'euro et s'est raffermi de 0,2% contre le yuan à 12,46.

Le rouble s'est renforcé face au dollar pendant sept semaines consécutives, rebondissant de plus de 100 pour un dollar grâce à la réduction des sorties de capitaux depuis que le président Vladimir Poutine a introduit des contrôles de capitaux en octobre.

Le rouble a reculé lors de la session précédente en raison de la fin d'une période fiscale favorable, au cours de laquelle les exportateurs convertissent généralement leurs revenus en devises étrangères pour faire face à leurs obligations locales.

Mais les prix élevés du pétrole et la perspective d'un nouveau resserrement monétaire soutiennent également le rouble. La Banque de Russie, qui se réunit le 15 décembre, a relevé ses taux à 15 % à la fin du mois d'octobre et a indiqué qu'une nouvelle augmentation pourrait être nécessaire.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,1 % à 81,63 dollars le baril, mais à des niveaux inférieurs à ceux atteints au début du mois.

Les indices boursiers russes ont été mitigés.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 0,3 % à 1 132,2 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, est resté stable à 3 195,7 points. (Reportage de Reuters Rédaction d'Alexander Marrow Édition de Peter Graff)