Le rouble russe s'est légèrement raffermi mardi, s'éloignant de son plus bas niveau depuis près d'une semaine par rapport au dollar et repassant au-dessus de la barre des 90 grâce au soutien des contrôles de capitaux, des paiements d'impôts sur les sociétés en fin de mois et des taux d'intérêt élevés.

La Banque de Russie a déclaré que son cycle de hausse des taux pourrait être proche de son terme, car elle a augmenté son taux d'intérêt directeur de 100 points de base à 16% vendredi, augmentant les coûts d'emprunt pour la cinquième réunion consécutive en réponse à l'inflation persistante.

À 7 h 05 GMT, le rouble était plus fort de 0,4 % contre le dollar à 89,74 et avait gagné 0,3 % pour s'échanger à 98,18 contre l'euro. Il s'est raffermi de 0,5 % contre le yuan à 12,53.

"Le rouble ... continue pour l'instant à se consolider autour de la barre des 90, a déclaré Alexei Antonov d'Alor Broker, bien qu'il s'attende à ce que le rouble s'affaiblisse dans un avenir proche.

"Très souvent, les périodes de calme sont suivies d'un fort mouvement", a-t-il déclaré.

Depuis le mois d'octobre et la dernière chute du rouble à 100 contre le dollar, un décret présidentiel obligeant les exportateurs à convertir certains revenus en devises étrangères a apporté un soutien.

Le rouble devrait également bénéficier du paiement des impôts en fin de mois, qui incite généralement les exportateurs à convertir les recettes en devises étrangères pour payer les dettes locales.

Toutefois, le rouble peut connaître des difficultés en décembre, car les citoyens ont tendance à acheter des devises étrangères avant les longues vacances du Nouvel An russe en janvier.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,1 % à 78,0 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 0,7 % à 1 083,2 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, a gagné 0,3 % à 3 086,5 points.

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow Rédaction de David Goodman)