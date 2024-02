Le rouble russe s'est stabilisé à près de 92 contre le dollar lundi après un début de session volatile, les marchés s'étant stabilisés après que la banque centrale a maintenu ses taux à 16 % vendredi et les nouvelles concernant la mort en prison de l'opposant Alexei Navalny.

Le rouble s'est redressé après avoir atteint son niveau le plus bas de la mi-janvier, à 93 pour un dollar, quelques instants après l'annonce de la mort de M. Navalny. Alexeï Navalny, l'opposant le plus connu du président russe Vladimir Poutine, est décédé dans la prison arctique où il purgeait une peine de trois décennies d'emprisonnement.

La monnaie russe s'est également détendue après que la banque centrale a maintenu ses taux d'intérêt à 16 % après des mois de resserrement et a émis un signal neutre quant à sa politique future.

A 7h08 GMT, le rouble était 0,2% plus faible contre le dollar à 92,39 et avait perdu 0,5% pour s'échanger à 99,68 contre l'euro. Il a perdu 0,7% contre le yuan à 12,75.

Avec la réouverture des marchés chinois après les vacances du Nouvel An lunaire, les échanges en yuan ont repris à Moscou, ce qui pourrait réduire la volatilité générale du marché.

Le marché russe a connu une grave pénurie de yuans pendant ces vacances. Le yuan est devenu la devise étrangère la plus échangée sur le marché des changes russe, les sanctions ayant contraint Moscou à chercher des alternatives au dollar et à l'euro.

Le rouble a perdu le soutien des interventions en devises étrangères ce mois-ci, l'État ayant légèrement réduit ses ventes quotidiennes de devises.

Les paiements d'impôts de fin de mois soutiennent généralement la monnaie, car les exportateurs convertissent les revenus en devises étrangères pour payer les dettes locales, bien que certains analystes disent que les exportateurs ont maintenant tendance à répartir leurs achats de roubles sur tout le mois, ce qui atténue quelque peu l'impact de la période fiscale.

"Cette semaine, nous pouvons nous attendre à un soutien plus fort pour le rouble en raison de l'approche de la période fiscale, mais nous ne devrions pas placer beaucoup d'espoir dans ce facteur", a déclaré Alexei Antonov d'Alor Broker.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,7 % à 82,92 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 0,1 % à 1 108,3 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 0,2 % à 3 250,5 points. (Reportage d'Alexander Marrow, édition de Bernadette Baum)