Le rouble russe s'est stabilisé près de son plus haut niveau depuis plus de quatre mois face au dollar vendredi, soutenu par les achats de devises étrangères des exportateurs et les taux d'intérêt élevés, mais freiné dans sa progression par la chute brutale des prix du pétrole.

A 0710 GMT, le rouble était inchangé contre le dollar à 89,18, non loin de son point le plus élevé depuis le 4 juillet de 88,5725, atteint jeudi.

Il a gagné 0,5% pour s'échanger à 96,76 contre l'euro et a perdu 0,1% contre le yuan à 12,29.

Le rythme d'appréciation du rouble et le volume des transactions sur le marché des changes ont diminué jeudi, a déclaré Alexei Antonov d'Alor Broker, suggérant que le rouble pourrait s'affaiblir à nouveau vers 90 pour un dollar si des facteurs négatifs émergeaient.

"Cependant, à partir du milieu de la semaine prochaine, l'offre de dollars et de yuans pourrait augmenter de manière significative en raison de l'approche du pic de la période fiscale", a déclaré M. Antonov dans une note.

Les paiements d'impôts de fin de mois amènent généralement les exportateurs à augmenter leurs ventes de devises pour faire face à leurs obligations locales.

La monnaie russe a été soutenue par un décret présidentiel exigeant que certains exportateurs convertissent une partie importante de leurs revenus en devises, se renforçant de plus de 100 pour un dollar depuis que le décret a été annoncé le mois dernier.

La Banque de Russie a relevé ses taux à 15 % à la fin du mois d'octobre et a indiqué qu'une nouvelle augmentation pourrait être nécessaire avant qu'elle ne puisse commencer à réduire le coût des emprunts.

L'économie de guerre de la Russie et l'affaiblissement du rouble ont alimenté une forte inflation cette année, obligeant des millions de familles russes à réduire leurs dépenses.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, est resté stable à 77,41 dollars le baril, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis plus de quatre mois lors de la séance précédente.

"La détérioration de la situation des prix du pétrole aura un impact", a déclaré Bogdan Zvarich, analyste en chef de Banki.ru. "Ce facteur, au minimum, limitera le renforcement du rouble.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, a baissé de 0,6 % pour atteindre 1 122,1 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,4 % à 3 175,7 points.

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage de Reuters ; Rédaction d'Alexander Marrow ; Edition de Kim Coghill)