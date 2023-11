Le rouble s'est légèrement raffermi dans les échanges légers lundi, alors que la Russie célébrait un jour férié. Les ventes obligatoires de devises étrangères par les exportateurs et les taux d'intérêt élevés ont soutenu la monnaie russe.

A 0816 GMT, le rouble était 0,3% plus faible contre le dollar à 92,17, se dirigeant vers le plus haut de plus de trois mois de 91,6225 atteint la semaine dernière.

Il est resté stable à 98,90 contre l'euro et s'est raffermi de 0,1% contre le yuan à 12,64.

Le rouble s'est renforcé par rapport à la barre des 100 pour un dollar depuis l'annonce, le mois dernier, d'un décret présidentiel imposant à certains exportateurs de convertir une part importante de leurs revenus en devises étrangères.

Le relèvement plus important que prévu du taux d'intérêt de la banque centrale à 15 % à la fin du mois d'octobre a également contribué à cette évolution.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 1,2 % à 85,90 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 0,5 % à 1 099,6 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 0,3 % à 3 216,9 points.

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage de Reuters ; rédaction d'Alexander Marrow ; édition de Robert Birsel)