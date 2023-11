Le rouble russe s'est stabilisé lundi, oscillant non loin de son plus haut de plusieurs mois de la semaine dernière, toujours soutenu par les ventes de devises étrangères des exportateurs et les taux d'intérêt élevés.

A 1350 GMT, le rouble était stable face au dollar à 88,59 et inchangé à 97,09 face à l'euro. Contre le yuan, il s'est raffermi de 0,2% à 12,36.

Le rouble a montré une réaction limitée au plan de la banque centrale de reprendre les interventions sur le marché intérieur des changes à partir de janvier 2024, mais avec une formule ajustée qui, selon les analystes, soutiendrait probablement la monnaie russe.

Le rouble s'est renforcé face au dollar pendant sept semaines consécutives. Il pourrait atteindre la barre des 85 cette semaine, a déclaré Alexei Antonov, d'Alor Broker, mais pourrait ensuite connaître des difficultés.

"Décembre a toujours été un mauvais mois pour le rouble", a déclaré M. Antonov.

Les liquidités financières augmentent généralement à la fin de l'année, a-t-il ajouté, en raison de la finalisation des paiements budgétaires et du fait que de nombreuses personnes achètent des devises étrangères pour passer les fêtes de fin d'année à l'étranger.

Le rouble s'est raffermi à partir de plus de 100 depuis l'annonce, le mois dernier, d'un décret présidentiel exigeant de certains exportateurs qu'ils convertissent une part importante de leurs revenus en devises.

Les paiements d'impôts de fin de mois, qui doivent être effectués mardi, soutiennent également la monnaie russe.

La semaine dernière, Maxim Oreshkin, un conseiller du Kremlin, a déclaré que la réduction des sorties de capitaux avait contribué au rebond du rouble, ainsi qu'à la stabilisation de la balance des paiements. La forte demande des consommateurs pourrait limiter une nouvelle hausse de la monnaie, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le relèvement du taux d'intérêt de la Banque de Russie à 15 % à la fin du mois d'octobre a également soutenu la monnaie. La banque, qui a signalé qu'une autre augmentation pourrait être nécessaire avant de commencer à réduire le coût des emprunts, doit se réunir le 15 décembre.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,8 % à 79,88 dollars le baril, alors que les investisseurs attendaient une réunion de l'OPEP+ cette semaine pour un accord potentiel visant à réduire les approvisionnements jusqu'en 2024.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en baisse de 0,5 % à 1 137,1 points, tandis que l'indice russe MOEX, libellé en roubles, était en baisse de 0,6 % à 3 197,6 points.

Les actions de SPB Exchange étaient en baisse de 9,5%, se redressant légèrement après avoir chuté à un niveau record plus tôt dans la session après avoir été contraint de démentir les informations selon lesquelles il avait déposé le bilan. (Reportage de Reuters Rédaction d'Alexander Marrow Édition de David Goodman et Sharon Singleton)