Le rouble russe s'est stabilisé jeudi, s'échangeant non loin du sommet de plus de six mois qu'il a atteint la semaine dernière, soutenu par les contrôles de capitaux, les ventes de devises étrangères et les prix relativement élevés du pétrole.

A 0736 GMT, le rouble était inchangé contre le dollar à 88,59 et avait gagné 0,2% pour s'échanger à 96,46 contre l'euro. Il s'est raffermi de 0,1% contre le yuan à 12,34.

Les autorités russes ont publiquement contesté l'efficacité des contrôles de capitaux en début de semaine, la banque centrale s'opposant rapidement à la proposition du gouvernement d'étendre l'obligation pour les exportateurs de convertir les revenus en devises étrangères.

Le marché est à l'affût de signaux concernant la décision qui pourrait être prise. Les contrôles doivent rester en place jusqu'au 30 avril.

Les ventes de devises de l'État, équivalentes à 16,7 milliards de roubles (188,4 millions de dollars) par jour, soutiennent également le rouble, tout comme les paiements d'impôts de fin de mois qui amènent généralement les exportateurs à convertir les revenus en devises pour faire face à leurs obligations locales.

"Malgré le soutien du pic de la période fiscale qui approche, la paire dollar-rouble n'a pas commencé à tester le niveau de soutien de 87,5", a déclaré Alexei Antonov d'Alor Broker. "Il est possible que les exportateurs aient déjà accumulé la majeure partie des roubles pour payer les taxes de janvier.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,5 % à 80,44 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en baisse de 0,3 % à 1 120,3 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,4 % à 3 150,2 points.

Pour les obligations du Trésor russe, voir (1 $ = 88,6350 roubles)