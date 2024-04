Le rouble russe est tombé jeudi à son niveau le plus faible face au dollar américain depuis la fin octobre, pénalisé par la baisse significative des ventes de devises étrangères de l'État russe ce mois-ci.

Le ministère russe des finances a déclaré la semaine dernière qu'il allait plus que doubler ses achats de devises étrangères et d'or au cours du mois à venir, ce qui, combiné aux ventes de la banque centrale, ramènera les interventions nettes de l'État sur le marché des changes à un niveau proche de zéro.

A 0735 GMT, le rouble était en baisse de 0,5% à 93,873 pour un dollar, après avoir touché 93,9350, son point le plus bas depuis le 30 octobre de l'année dernière.

Par rapport à l'euro, le rouble a chuté de 0,4% à 100,85 et par rapport au yuan, il a chuté de 0,4% à 12,93.

"L'affaiblissement du rouble peut maintenant suivre la baisse du volume des ventes de devises étrangères par la banque centrale et aussi la croissance graduelle de la demande (de devises) des particuliers avant la saison des vacances", a déclaré Maxim Fedosov, gestionnaire de portefeuille chez First Asset Management.

Les Russes profitent généralement des vacances de début mai pour voyager à l'étranger.

M. Fedosov a déclaré que les prix élevés du pétrole et la politique monétaire stricte continuaient à soutenir la monnaie russe.

La prochaine réunion de la banque centrale sur les taux d'intérêt aura lieu le 26 avril. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les taux soient maintenus à 16 %. Le gouverneur de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, a déclaré mercredi que le pic d'inflation de la Russie était passé, bien que le ralentissement ne soit pas encore suffisant pour que les taux d'intérêt commencent à baisser.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, a augmenté de 0,1 % pour atteindre 90,55 dollars le baril.

Les indices boursiers russes ont été mitigés. L'indice RTS, libellé en dollars, a baissé de 0,2 % à 1 157,0 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, a gagné 0,3 % à 3 447,6 points, son point le plus élevé depuis peu avant le début du conflit en Ukraine en février 2022. (1 $ = 93,8300 roubles) (Reportage d'Alexander Marrow, édition de David Goodman)