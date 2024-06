La banque centrale russe a fixé le taux de change officiel de vendredi à 88,2080 roubles pour un dollar américain, ce qui implique un renforcement de la monnaie russe par rapport au taux officiel de la session précédente de 89,0214.

Les nouvelles sanctions américaines qui ont forcé la principale bourse russe à interrompre les transactions en dollars et en euros ont entraîné une gamme de prix et d'écarts variables lors des transactions de gré à gré (OTC) jeudi, obscurcissant l'accès à des prix fiables pour la monnaie russe. (Reportage d'Alexander Marrow et Maxim Rodionov ; Rédaction de Toby Chopra)