Le vice-premier ministre russe Alexandre Novak, principal responsable du pétrole et du gaz pour le président Vladimir Poutine, sera à la tête d'une délégation russe en Chine pour participer à une commission intergouvernementale sur l'énergie, a annoncé le gouvernement lundi.

Le gouvernement a précisé que la délégation, composée d'une vingtaine d'officiels, se rendrait en Chine du 12 au 16 décembre.

La Chine est devenue l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie et achète, avec l'Inde, une grande partie des exportations de pétrole russe, que Moscou a réorientées depuis l'Europe à la suite des sanctions imposées à la Russie après le début du conflit en Ukraine en février 2022.

La Russie cherche également à augmenter ses livraisons de gaz naturel à la Chine pour atteindre environ 100 milliards de mètres cubes (mmc) par an d'ici 2030, à partir de plus de 22 mmc qui devraient être expédiés par le gazoduc Power of Siberia 1 cette année.

Moscou a entamé des pourparlers laborieux avec la Chine au sujet du gazoduc Power of Siberia 2, conçu pour acheminer le gaz naturel russe de la Sibérie septentrionale - une base d'approvisionnement pour les livraisons en baisse vers l'Europe - vers la Chine via la Mongolie. (Reportage de Vladimir Soldatkin ; Rédaction de Sandra Maler)