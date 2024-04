PARIS (Reuters) - Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, s'est entretenu mercredi avec son homologue russe, Sergueï Choïgou, auprès duquel il a rappelé la "ferme condamnation" par la France de l'attaque survenue le mois dernier à Moscou mais aussi condamné "sans réserve" la guerre d'agression russe en Ukraine.

Cet entretien téléphonique est intervenu dans un contexte de relations tendues entre Paris et Moscou, alors que le président français Emmanuel Macron a dit en février ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine pour aider celle-ci face à l'invasion russe, provoquant des critiques de son homologue Vladimir Poutine, réélu sans surprise le mois dernier à la présidence russe.

Les échanges directs à haut niveau entre la France et la Russie sont rares depuis qu'Emmanuel Macron s'est déplacé à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine dans l'espoir de calmer les tensions avec l'Ukraine, en février 2022, deux semaines environ avant que le Kremlin lance ce qu'il a présenté comme une "opération militaire spéciale", dénoncée par Kyiv et ses alliés occidentaux comme une invasion.

Sébastien Lecornu s'était entretenu pour la dernière fois avec Sergueï Choïgou en octobre 2022.

Paris "continuera de soutenir l'Ukraine aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire dans sa lutte pour la liberté et la souveraineté, afin de ramener la paix et la sécurité sur le continent européen", a rappelé le ministre français à son homologue russe, selon un communiqué diffusé par ses services.

Sébastien Lecornu a aussi "rappelé notre ferme condamnation et la solidarité de la France avec les victimes" de l'attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) survenue le 22 mars dans une salle de concert en périphérie de Moscou, qui a fait plus de 140 morts.

"Il a confirmé que la France ne disposait d'aucune information permettant d'établir un lien entre cet attentat et l'Ukraine", a indiqué le ministère des Armées, alors que la Russie a pointé du doigt l'Ukraine dans la foulée de l'attaque.

Les autorités russes, qui ont arrêté 11 personnes dont les quatre assaillants présumés dans les vingt-quatre heures ayant suivi l'attaque, ont dit avoir la preuve d'un lien avec des "nationalistes russes".

