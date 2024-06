Les États-Unis ont considérablement élargi mercredi les sanctions imposées à la Russie, notamment en ciblant les entreprises basées en Chine qui vendent des semi-conducteurs à Moscou, dans le cadre de leurs efforts visant à affaiblir la machine militaire russe qui fait la guerre à l'Ukraine.

Le Trésor américain a notamment indiqué qu'il augmentait "le risque de sanctions secondaires pour les institutions financières étrangères qui traitent avec l'économie de guerre russe", les menaçant ainsi de perdre l'accès au système financier américain.

Il a également indiqué qu'il prenait des mesures pour restreindre la capacité de la base militaro-industrielle russe à exploiter certains logiciels et services informatiques américains et qu'il ciblait, avec le département d'État, plus de 300 personnes et entités en Russie et ailleurs, notamment en Asie, en Europe et en Afrique.

Par ailleurs, le département du commerce a déclaré qu'il ciblait des sociétés écrans de Hong Kong qui détournaient des semi-conducteurs vers la Russie, prenant ainsi des mesures qui affecteraient près de 100 millions de dollars d'articles hautement prioritaires pour Moscou, y compris des puces de ce type.

"Les mesures prises aujourd'hui s'attaquent aux derniers moyens dont ils disposent pour se procurer des matériaux et des équipements internationaux, y compris leur dépendance à l'égard de fournitures essentielles provenant de pays tiers", a déclaré la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, dans un communiqué.

"Nous augmentons le risque pour les institutions financières qui traitent avec l'économie de guerre russe, nous éliminons les possibilités d'évasion et nous diminuons la capacité de la Russie à bénéficier de l'accès à la technologie, à l'équipement, aux logiciels et aux services informatiques étrangers", a-t-elle ajouté. "Chaque jour, la Russie continue d'hypothéquer son avenir pour soutenir la guerre injuste qu'elle mène contre l'Ukraine.

La nouvelle est tombée alors que le président américain Joe Biden est parti tôt mercredi pour un sommet dans le sud de l'Italie avec les dirigeants d'autres démocraties du Groupe des Sept. L'une des principales priorités des dirigeants du G7 est de renforcer le soutien à l'Ukraine, qui résiste depuis trois ans à l'invasion russe, et de désarmer la machine de guerre russe. (Reportage de Karen Freifeld, David Lawder et Arshad Mohammed ; Rédaction d'Arshad Mohammed ; Montage de Chizu Nomiyama)