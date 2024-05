Les Etats-Unis préparent un programme d'aide militaire de 400 millions de dollars pour l'Ukraine, alors que les Etats-Unis reprennent un rythme régulier de fourniture d'armes à Kiev après l'adoption d'un projet de loi de 95 milliards de dollars, a déclaré un responsable américain à Reuters vendredi.

Le programme d'aide à l'Ukraine comprend de l'artillerie, des munitions pour les défenses aériennes NASAMS, des munitions antichars, des véhicules blindés et des armes légères qui peuvent être immédiatement utilisées sur le champ de bataille, a déclaré le responsable, sous couvert d'anonymat.

L'aide à l'armement fera appel à l'autorité présidentielle de retrait (Presidential Drawdown Authority, PDA), qui autorise le président à transférer des articles et des services provenant des stocks américains sans l'approbation spécifique du Congrès des États-Unis en cas d'urgence. Dans le cadre du projet de loi d'aide de 95 milliards de dollars, le Congrès a autorisé 60,8 milliards de dollars d'aides diverses à l'Ukraine, dont 8 milliards de dollars au titre de l'autorisation présidentielle de retrait.

L'annonce de l'aide est attendue dès vendredi et intervient après que les forces russes ont lancé une attaque terrestre blindée vendredi près de la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, dans le nord-est du pays, et ont fait de petites percées, ouvrant un nouveau front dans une guerre qui a longtemps été menée dans l'est et le sud du pays.

Avec le déploiement des fonds de reconstitution des stocks d'articles, les entreprises de défense américaines obtiendraient davantage de contrats alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Ce programme d'aide a été rapporté pour la première fois par Politico.

Les experts s'attendent à une augmentation du carnet de commandes de RTX, ainsi que d'autres grandes entreprises qui reçoivent des contrats gouvernementaux, telles que Lockheed Martin, General Dynamics et Northrop Grumman, opens new tab, à la suite de l'adoption du projet de loi sur les dépenses supplémentaires.