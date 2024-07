Les Pays-Bas ont commémoré les 298 victimes du vol MH17, abattu au-dessus de l'Ukraine il y a dix ans, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté les personnes endeuillées et des représentants de la Malaisie, de l'Australie, du Royaume-Uni, de la Belgique et de l'Ukraine.

Le vol MH17 de la compagnie Malaysian Airlines, qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur, a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014, alors que les combats faisaient rage entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes, précurseurs de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Tous les passagers et membres d'équipage à bord, dont 196 citoyens néerlandais, ont été tués, laissant l'épave de l'avion et les restes des victimes éparpillés dans des champs de maïs et de tournesols.

Au cours de la cérémonie, qui s'est déroulée au monument du MH17 dans le village de Vijfhuizen, près d'Amsterdam, des proches ont lu à haute voix les noms de toutes les victimes.

Mark Rutte, qui était Premier ministre lorsque la catastrophe s'est produite et qui a critiqué Poutine depuis lors, a été remercié et applaudi pour les efforts qu'il a déployés au cours de son mandat.

Sur la base d'une enquête internationale, un tribunal néerlandais a déclaré en 2022 qu'il ne faisait aucun doute que l'avion avait été abattu par un système de missiles russe et que la Russie exerçait un "contrôle global" sur les forces de la République populaire de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, depuis la mi-mai 2014.

Le tribunal a condamné par contumace deux anciens agents des services de renseignement russes et un dirigeant séparatiste ukrainien pour meurtre, en raison de leur rôle dans le transport en Ukraine du système de missiles militaires russes BUK qui a été utilisé pour abattre l'avion.

"La justice nécessite une longue, très longue respiration", a déclaré le Premier ministre Dick Schoof, qui a pris ses fonctions au début du mois, ajoutant qu'"une condamnation n'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un derrière les barreaux".

Moscou nie toute implication ou responsabilité dans la chute du vol MH17 et, en 2014, elle a également nié toute présence en Ukraine, mais le responsable de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a appelé mardi la Russie à reconnaître enfin sa responsabilité.

"Les preuves présentées montrent clairement que le système de missiles sol-air BUK utilisé pour abattre le vol MH17 appartenait sans aucun doute aux forces armées de la Fédération de Russie", a déclaré M. Borrell.

"Aucune opération de désinformation russe ne peut détourner l'attention de ces faits fondamentaux, établis par un tribunal.